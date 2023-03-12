Выход из Совета Европы – логичный шаг и для консерваторов внутри России, и для ее оппонентов на Западе

by pappa2200
12 Marzo 2023
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Выход-из-Совета-Европы-–-логичный-шаг-и-для-консерваторов-внутри-России,-и-для-ее-оппонентов-на-Западе


Амбиция построить «большую Европу» утратила актуальность

pappa2200

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