Какие вызовы стоят перед отечественной квантовой индустрией

by Vittorio Rienzo
24 Febbraio 2023
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Какие-вызовы-стоят-перед-отечественной-квантовой-индустрией


Бездействие в конкуренции создаcт угрозу национальной безопасности страны

Vittorio Rienzo

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