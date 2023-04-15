Как удалить свое имя из списка World Check – Мануэль 2023

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World Check – это глобальная база данных, созданная в 2001 году финансовыми институтами с целью борьбы с отмыванием денег и уменьшения финансовой преступности. С течением времени необходимость в защите распространилась на организации во всех областях, сделав World Check комплексным решением для оценки, управления и устранения рисков. Эта статья предоставит ценную информацию и советы о том, как работает база данных и как ее удалить.

World Check – это в основном цифровой черный список, который могут просматривать только банки, крупные компании, юридические фирмы и разведывательные агентства. Он содержит информацию о более чем 2 миллионах людей и компаний, обвиняемых в совершении любого финансового преступления, а также о тех, связанных с терроризмом и другими действиями, которые считаются угрозой для любого государства. К сожалению, система, которую использует World Check для регистрации людей, иногда недостаточно надежна и может включать в список людей, которых там быть не должно, так как она также учитывает социальные профили, блоги или личные сайты, поэтому информация может не всегда быть точной.

Первая информация, которую вы можете увидеть о субъекте, это личные данные, такие как имя, фамилия, дата рождения, удостоверение личности, образование и места посещения. Система также регистрирует данные, связанные с преступной деятельностью, такие как нерегулируемая работа, наркоторговля, сексуальная эксплуатация, эксплуатация несовершеннолетних, организованная преступность и другие виды преступлений. Кроме того, список показывает ссылки на источники, откуда система получила информацию.

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