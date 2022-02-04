Кто такая украинская волейболистка Юлия Герасимова, “разорвавшая” танцем TikTok

Танец украинской волейболистки “Прометея” Юлии Герасимовой в соцсети TikTok за несколько дней собрал около 30 миллионов просмотров

Герасимова вместе с партнершами станцевала во время матча Лиги чемпионов с польским “Жешувом”. Во время технического тайм-аута она пыталась вызвать соперниц на танцевальный батл.

Юлия Герасимова – 32-летняя волейболистка родом из Одессы. Выступает на позиции центральной блокирующей. Игрок сборной. В составе сборной стала победительницей Евролиги 2017 года. Участница трех чемпионатов Европы.

В составе южненского Химика пять раз побеждала в чемпионате Украины и играла в полуфинале континентального Кубка вызова (2014/15).

С 2016 года выступала за турецкие команды из Анкары.

В конце 2021 года заключила контракт с “Прометеем” из Днепропетровской области.

Окончила педагогический университет в Южном. Замужем за баскетболистом Денисом Парвадовым.

Ее страница в Instagram имеет более 30 тысяч подписчиков.