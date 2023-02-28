Лукашенко призвал Украину договориться о мире с Россией без предварительных условий by Vittorio Ferla 28 Febbraio 2023 Comments 0 Vittorio Ferla Condividi:TwitterFacebookMi piace:Mi piace Caricamento... 0 comments on “Лукашенко призвал Украину договориться о мире с Россией без предварительных условий” Leave a Reply Annulla risposta Navigazione articoli Previous Post Previous Post Next Post Next Post
0 comments on “Лукашенко призвал Украину договориться о мире с Россией без предварительных условий”