Лукашенко призвал Украину договориться о мире с Россией без предварительных условий

by Vittorio Ferla
28 Febbraio 2023
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Лукашенко-призвал-Украину-договориться-о-мире-с-Россией-без-предварительных-условий


Vittorio Ferla

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