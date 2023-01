1 semana após temporal inundar casas, famílias de Campinas recorrem a doações para garantir o que comer e suprir móveis perdidos

No último dia 19, metrópole registrou o terceiro maior volume de precipitação de sua história e entrou em estado de emergência. Veja como ajudar moradores. Moradores de Campinas calculam transtornos e prejuízos causados por temporais

Há uma semana, Campinas (SP) registrava a terceira maior chuva de toda a sua história. O temporal, com 125,4 milímetros em 24 horas, causou fortes estragos, alagamentos, quedas de árvores e de pontes e colocou a metrópole em situação de emergência. Apesar da trégua na precipitação nos últimos dias, famílias ainda calculam os prejuízos e dependem de ajudas para se reerguer.

A vendedora e faxineira Cristiane Domingos mora na parte mais baixa da comunidade do Jardim Roseira, onde quase todas as casas foram atingidas pela enchente. Ela relembra os momentos de desespero.

“A cama boiou, e a televisão que estava aqui, sorte que salvou porque ela caiu em cima da cama hora que esse móvel virou, tombou. Ele [móvel] era grande, e a água conseguiu tombar ele. […] Não tem condições.”

Com o passar dos dias, as doações diminuem, mas a necessidade dos moradores se mantém, como cita a empregada doméstica Renilda Barbosa.

“Meus patrões me ajudaram com colchão, com comida, produtos de limpeza. [Estamos precisando mais de] Cômoda, guarda-roupa, mesa, armário, tanquinho, tudo a água boiou e foi tudo embora.”

Já no Jardim Ipaussurama, os moradores vêm recebendo cobertores e cestas básicas para suprir as necessidades. Outro problema é o córrego que corta o bairro, que transbordou, está com lixo e uma árvore atravessada.

“É muito triste porque não é de hoje que vem lutando para arrumar esse córrego, limpeza desse córrego, poda dessas árvores, agora mesmo tem uma árvore caída no meio do córrego, se der uma chuva, vai entupir tudo de novo, alagar tudo de novo”, afirma a dona de casa Rosemar da Silva.

Como ajudar?

A prefeitura disponibilizou 17 pontos de arrecadação de roupas, calçados, alimentos, fraldas e produtos de higiene e limpeza. Veja os locais:

Câmara Municipal – Avenida da Saudade, 1004, Ponte Preta;

Agiliza Nova Aparecida – Rua João Carlos Amaral, 561a, Jardim Aparecida Jardim Aparecida;

Agiliza Campo Grande – Manoel Machado Pereira, 902, Parque Valença ;

Agiliza Barão Geraldo – Rua Luiz Vicentin, 177, Jardim Santa Genebra II Barão Geraldo;

Agiliza Ouro Verde – Av. Ruy Rodriguez, 3900, Recanto do Sol II;

Agiliza Sousas – R. Humaitá, 144, Sousas;

Ginásio do Taquaral – Avenida Dr. Antonio Penteado, portão 7;

Sicoob Cooperemb – Governador Pedro de Toledo, 1139, Bonfim;

Medplex Campinas – Av. Barão de Itapura, 610 – Botafogo

Igreja Presbiteriana Central – Rua Bernardino de Campos, 636, Centro;

Sede da Sanasa – Av. da Saudade, 500, Ponte Preta;

Paço Municipal – Av. Anchieta, 200, Centro;

Base Transformar – Avenida Suacuna, 64 – Vila Aeroporto.

Shoppings

Parque D. Pedro Shopping – Av. Guilherme Campos, 500 – Jardim Santa Genebra;

Campinas Shopping – R. Jacy Teixeira de Camargo, 940 – Jardim do Lago;

Unimart Shopping – Av. John Boyd Dunlop, 350 – Chácara da República;

Parque das Bandeiras – Av. John Boyd Dunlop, 3.900 – Jardim Ipaussurama.

Informações podem ser obtidas pelo (19) 99244-4279 ou (19) 2116-0165.

