In questo articolo vi propongo 10 dolci con le fragole facili e golosi. Le fragole sono il frutto che segna l’arrivo della primavera. Sono buonissime mangiate in semplicità e sono perfette per arricchire tantissimi dolci. Possiamo usare le fragole per arricchire torte e dessert e la loro unione con creme, cioccolato e panna rende ogni dolce un sicuro successo. In questa raccolta ho pensato anche a chi ha delle intolleranze con ricette di dolci con le fragole senza glutine, senza uova e senza lattosio …insomma ce n’è davvero per tutti i gusti!

Inizio le mie proposte con la sbriciolata crema e fragole, una crostata fragrante che racchiude un cuore morbido farcito con crema e fragole. Perfetta come dessert di fine pasto o per merenda, sono sicura che questa sbriciolata dal cuore tenero andrà a ruba e piacerà a tutti.

Continuo le mie proposte con la torta cuore di sfoglia con crema e fragole, un dolce furbo facilissimo da preparare e di grande effetto …delizioso da mangiare e bellissimo da vedere!

In questa raccolta di ricette ho pensato anche a chi ha delle intolleranze al glutine con la versione della classica torta mimosa in questo caso nella versione “senza” ma altrettanto deliziosa, talmente buona che piacerà anche a chi intolleranze non ne ha!

Cercate dolci con le fragole senza uova? Vi suggerisco dei dolci davvero imperdibili! La torta soffice alle fragole, la ciambella alle fragole e per finire il tiramisù alle fragole, tre ricette una più buona dell’altro!

Concludo in bellezza questa raccolta con un dolce goloso con la crostata morbida cioccolato e panna, una ricetta facile perfetta per essere trasformata in una torta di compleanno o per un’occasione speciale. La base è un semplicissimo pan di spagna al cacao farcito con una crema di panna che si realizza in 5 minuti e senza bisogno di cottura. Il tocco finale è la copertura della torta con delle fragole a cubetti e un po’ di cioccolato fuso. In pochi gesti faremo in casa un dolce buono e scenografico proprio come quelli che compriamo in pasticceria! Scrivetemi nei commenti se questi 10 dolci con le fragole vi sono piaciuti e, come sempre, fatemi sapere qual è la vostra ricetta preferita.