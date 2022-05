10 esperti in Italia per la gestione campagna Google ads ( AGGIORNAMENTO 2022 )

stai cercando un Esperto Google Ads?

Sono Cristian Nardi vengo dal mondo della reputazione online ho capito tutti i trucchi sulla mia pelle dopo 10 anni di investimento sulla rete. Siamo gli unici ad uscire su Google con una ricerca vocale, gestiamo oltre 100 campagne anno con grandi successi, sono il fondatore della privacy Garantita unica piattaforma italiana che gestisce la reputazione online in piena autonomia, per questo mi sento di dirti che Non esiste una formula magica su come portare a termine i tuoi sforzi di marketing per raggiungere i risultati desiderati. Eppure, ci sono così tante buone pratiche e trucchi da provare che a volte non sappiamo nemmeno da dove cominciare.

Cosa devo implementare prima? Come faccio a ottimizzare correttamente per dare a Google abbastanza tempo per imparare? Perché le ultime modifiche che ho apportato non portano risultati positivi? Queste sono alcune domande che potremmo porci. In questo articolo condividerò con te sei hack di Google Ads che ho ritenuto più utili per migliorare le prestazioni dei miei account gestiti e che dovresti assolutamente includere nella tua cassetta degli attrezzi e che sono ancora rilevanti nel 2022.

1. Ottimizza la struttura del tuo account Google Ads per aumentare il rendimento

Prima di iniziare a pianificare la struttura del tuo account è importante porsi le seguenti domande:

Fai pubblicità per marchio, prodotto/servizio o ibrido? Le campagne di marca e ibride di solito hanno un rendimento migliore rispetto alle campagne di prodotti/servizi. Ti consiglio di dividere queste campagne se vuoi avere un maggiore controllo sulla tua spesa e sui risultati .

Com’è la struttura del sito? Dare un’occhiata alla struttura del tuo sito web potrebbe aiutarti a pianificare l’albero organizzativo del tuo account Google Ads. Puoi creare la struttura delle campagne e dei gruppi di annunci in base a come i tuoi prodotti/servizi sono elencati sul tuo sito web .

Gli utenti di Internet sono raggruppati in diversi segmenti di pubblico in base al loro comportamento di ricerca e ai loro interessi. L’utilizzo di queste informazioni ti aiuta a frammentare i dati in gruppi più piccoli e ti dà l’opportunità di vedere se le prestazioni variano a seconda del pubblico a cui appartiene il tuo visitatore.

Poi rpeto sempre Quanto budget giornaliero puoi spendere? Se disponi di un budget limitato, valuta la possibilità di ridurre il numero di campagne in modo da poter disporre di un budget più elevato per ciascuna campagna. Tieni presente il tuo budget giornaliero e l’offerta per le tue parole chiave prima di suddividere i gruppi di annunci in diverse campagne. Ti darà informazioni su quanto traffico puoi aspettarti e se questo traffico è sufficiente per raggiungere i tuoi obiettivi di conversione.

Quante lingue o paesi devi scegliere come target? Assegna campagne diverse a lingue diverse per far corrispondere la lingua selezionata con le parole chiave, il testo dell’annuncio e la lingua utilizzati nella pagina di destinazione. Lo stesso vale per la divisione in base al paese. Tuttavia, i paesi possono anche essere raggruppati in una campagna se hanno come target la stessa lingua, condividono lo stesso obiettivo della campagna e la stessa comunicazione della campagna.

Qual è l’obiettivo della campagna (lead, acquisti, visione di video, visite, ecc.)? Concentra ogni campagna su un solo obiettivo (azione di conversione). È anche possibile concentrarsi su un gruppo di azioni di conversione. Se, ad esempio, stai monitorando i lead generati attraverso moduli diversi, ma tutti sono pertinenti per l’obiettivo della tua campagna, puoi raggrupparli e utilizzare questo gruppo per ottimizzare la tua campagna.

Quanto dura la canalizzazione di conversione? Quanti giorni, mesi impiegheranno il tuo visitatore a convertire? Puoi accedere a questi dati nel tuo CRM, Google Analytics, nelle attuali campagne pubblicitarie, ecc. Se la canalizzazione di conversione è troppo lunga, ti consiglio di impostare i tuoi gruppi di annunci in un minor numero di campagne per raccogliere più conversioni in meno tempo. Avere più dati di conversione aiuterà Google a ottimizzare meglio la tua campagna. Quanto è alta l’offerta per i tuoi prodotti/servizi? Calcola i clic e le conversioni che potresti raggiungere per il tuo budget, considera anche i dati su CPC, livello di concorrenza e stagionalità per le tue query che ricevi dallo Strumento di pianificazione delle parole chiave e strumenti simili. Questo calcolo ti dà un’idea su come dividere le tue parole chiave. Ti consiglio di creare una struttura di campagna con campagne in cui prevedi di raggiungere almeno 30-50 conversioni entro 30 giorni . 2. Aggiungi segmenti di pubblico in modalità di osservazione per applicare in seguito gli aggiustamenti delle offerte A volte dimentichiamo che il pubblico è lì per aiutarci. Se vai alla scheda del pubblico delle tue campagne Google Ads e vedi che il tuo elenco del pubblico è vuoto, è tempo che tu provi questo. Ti sei chiesto come potresti fare offerte migliori e raggiungere più conversioni a un CPX inferiore? L’utilizzo degli aggiustamenti delle offerte sui segmenti di pubblico è un trucco di Google Ads che vale la pena provare. Gli utenti di Internet sono raggruppati in diversi segmenti di pubblico in base al loro comportamento di ricerca e ai loro interessi. L’utilizzo di queste informazioni ti aiuta a frammentare i dati in gruppi più piccoli e ti dà l’opportunità di vedere se le prestazioni variano a seconda del pubblico a cui appartiene il tuo visitatore. Come attirare il pubblico nei tuoi dati su Google Ads Nel tuo account Google Ads fai clic sulla campagna che desideri utilizzare. Fai clic su Pubblico nella barra dei menu sul lato sinistro. Fare clic sul pulsante + Pubblico. Nella scheda Modifica segmenti di pubblico, seleziona l’opzione Osservazione (consigliata). Scegli i segmenti di pubblico che desideri aggiungere. Salva. Prima di utilizzare gli aggiustamenti delle offerte, è importante sapere quale aggiustamento delle offerte puoi combinare con la strategia di offerta che stai utilizzando nella tua campagna. D’ora in poi i tuoi dati raccolti saranno segmentati in base al pubblico che hai scelto e potrai accedere al rapporto nella scheda pubblico. Dopo aver raccolto dati sufficienti, puoi modificare l’offerta per il pubblico in base al loro rendimento. Prima di utilizzare gli aggiustamenti delle offerte, è importante sapere quale aggiustamento delle offerte puoi combinare con la strategia di offerta che stai utilizzando nella tua campagna. Mi sono ritrovato a utilizzare gli aggiustamenti delle offerte e a chiedermi perché non funzionano prima di scoprire che non erano compatibili con la strategia di offerta che avevo impostato a livello di campagna. Fa sempre bene imparare qualcosa di nuovo ogni giorno 😉. Per ulteriori informazioni, ti consigliamo di leggere questo interessante articolo su quali aggiustamenti delle offerte combinare con la tua strategia di offerta . Include tabelle utili a cui dare un’occhiata. 3. Usa Customer Match Ne abbiamo già parlato in dettaglio in un precedente post del blog su come utilizzare Customer Match in Google Ads in modo compatibile con il GDPR , quindi evidenzierò i principali vantaggi dell’utilizzo di Customer Match nel caso in cui non sei ancora convinto: È uno strumento efficace per gli inserzionisti per aumentare il CR rispetto al traffico di prospezione. Usalo per spostare i potenziali clienti lungo la canalizzazione di conversione. Usalo per fare in modo che i tuoi clienti acquistino di più da te. Non è necessario installare il tag di remarketing. Pianifica annunci personalizzati. 4. Utilizza gli annunci di ricerca reattivi (RSA) anziché gli annunci di testo espansi (ETA) (da disattivare a giugno 2022) Durante la pianificazione o la riorganizzazione della struttura delle tue campagne, è importante considerare quali formati di annunci utilizzerai. Se me l’avessi chiesto due anni fa, ti avrei detto qualcosa del tipo “vai avanti con ETA, sono i più performanti”. Tuttavia, ho cambiato idea dopo aver iniziato ad avere una comprensione più profonda delle prestazioni RSA. Google ha annunciato che l’ETA sarà disabilitato il 30 giugno 2022. Potrai sospendere e avviare gli ETA esistenti solo dopo tale data, ma non modificarli. Ma per la prima metà del 2022 hai ancora la possibilità di scegliere. Perché utilizzare gli annunci di ricerca reattivi (RSA)? Gli annunci adattabili della rete di ricerca ricevevano dall’8 al 60 % in più di impressioni rispetto agli ETA per la maggior parte degli account che gestivo. Lavorare per raggiungere un’elevata forza pubblicitaria per gli RSA (superiore alla media) ha portato a un aumento del 74-400% di conversioni con un costo per acquisizione (CPA) inferiore del 33-37%. Se gli annunci RSA avevano un’intensità dell’annuncio inferiore alla media, gli annunci venivano attivati ​​meno frequentemente anche se gli ETA avevano una priorità più elevata e KPI migliori. 5. Ripulisci il tuo account Google Ads dalle parole chiave duplicate Hai mai navigato nel tuo account Google Ads e hai scoperto che la stessa parola chiave con lo stesso tipo di corrispondenza viene utilizzata per diversi gruppi di annunci o campagne? Come ti sei sentito al riguardo? La domanda più grande è: come diavolo è successo? Pensavo di avere tutto sotto controllo! Ecco alcune idee: Potresti aver applicato i consigli di Google con nuove parole chiave senza ricontrollare le parole chiave. Potresti avere elementi duplicati che avrebbero dovuto essere modificati, ma non lo erano. L’esecuzione di attività in blocco a un ritmo rapido ha prodotto alcune duplicazioni. Le parole chiave sono state incluse in diversi gruppi di annunci o campagne per attivare gli annunci più spesso. l modo più semplice e veloce per rimuovere i duplicati è utilizzare Google Editor. Cosa fai adesso? Posso solo consigliarti una soluzione: rimuovere quei duplicati. Come rimuovere le parole chiave duplicate dai tuoi account Google Ads A prima vista, potrebbe sembrare che tu stia ricevendo traffico e persino conversioni da ciascuna o alcune delle parole chiave duplicate, quindi potresti considerare di mantenerle. Pensa due volte. Hai mai avuto la sensazione di competere contro te stesso oltre ai tuoi concorrenti? Il modo più semplice e veloce per rimuovere i duplicati è utilizzare Google Editor . Ecco come: Seleziona Strumenti dal menu in alto. Fare clic su trova parole chiave duplicate. Specifica i tuoi criteri per le parole chiave duplicate. Fare clic sul pulsante Trova parole chiave duplicate. Per decidere quali parole chiave mettere in pausa, scarica le statistiche pertinenti per gli obiettivi della tua campagna. Puoi trovare questa funzione nell’angolo in alto a destra di Google Editor accanto al pulsante del post. 6. Migliora il punteggio di qualità di Google Ads Se hai lavorato per un po’ di tempo come PPC/SEM Manager, probabilmente hai sentito parlare dell’importanza di migliorare il tuo punteggio di qualità. Non si tratta solo di ottenere punteggi alti. Vuoi che questi punteggi abbiano un impatto positivo sulle tue offerte, il che significa che sarai in grado di acquistare più traffico per qualsiasi budget e il costo per conversione diminuirà. Non riceverai solo una medaglia. Stai vincendo il premio. Come migliorare il tuo punteggio di qualità Vediamo cosa dice Google su come viene calcolato il punteggio di qualità : “Il punteggio di qualità è calcolato sulla base della performance combinata di 3 componenti: Percentuale di clic prevista (CTR): la probabilità che il tuo annuncio venga cliccato quando viene mostrato. Pertinenza dell’annuncio: quanto il tuo annuncio corrisponde all’intento alla base della ricerca di un utente. Esperienza sulla pagina di destinazione: quanto è pertinente e utile la tua pagina di destinazione per le persone che fanno clic sul tuo annuncio”. Ma dove spostiamo la nostra attenzione per migliorare il punteggio di qualità delle nostre parole chiave? Ecco i tre aspetti che devi considerare quando ottimizzi il tuo punteggio di qualità (QS): Concentrati prima sulle parole chiave con QS ≤ 5. Etichettali in modo da poter tenere traccia delle loro prestazioni. Potresti trovare uno di questi quattro scenari: 1. Le parole chiave attivano un annuncio generico o irrilevante Cosa puoi fare: Assicurati che il testo dell’annuncio includa parole chiave pertinenti. È sufficiente aggiungere la parola chiave una volta nei titoli e una volta nelle righe descrittive. Non c’è bisogno di esagerare. Starai meglio se usi i caratteri di sinistra per aggiungere altre informazioni preziose sul tuo prodotto o servizio. Dividi le parole chiave che hai in un gruppo di annunci in diversi gruppi di annunci in modo da poter creare un testo pubblicitario migliore per ciascun gruppo di parole chiave. Utilizza l’inserimento di parole chiave per aggiungere dinamicamente la parola chiave che ha attivato il tuo annuncio al testo dell’annuncio. Tieni presente che questa pratica richiede il pieno controllo delle parole chiave che hai aggiunto nel tuo gruppo di annunci. In caso contrario, potrebbe generare errori grammaticali, testo non rilevante per la tua attività, ecc. Leggi ulteriori informazioni su questa funzione in questa guida . 2. La pagina di destinazione non è rilevante per i tuoi visitatori Cosa puoi fare: Quando scegli la tua pagina di destinazione, è importante tenere a mente le parole chiave e le copie degli annunci che utilizzi per i tuoi annunci. Se un visitatore sta cercando “stivali invernali marroni”, il testo dell’annuncio riguarda “stivali invernali marroni” e la tua pagina di destinazione è una home page, LP “stivali invernali” o “stivali marroni”, l’esperienza LP non sarà così positivo come quello che può offrire LP “stivali invernali marroni”. L’utente va direttamente al prodotto a cui è interessato. Non utilizzare query per prodotti o servizi che il tuo sito non offre realmente. Avrai più copertura, ma i visitatori delusi rimbalzeranno se non riescono a trovare ciò che stanno cercando. 3. La pagina di destinazione presenta problemi tecnici Cosa puoi fare: Errori come 404 sulla tua pagina di destinazione possono portare a un’esperienza davvero negativa e a spese elevate. Sii consapevole di loro. Google Ads ti avviserà via email e sulla piattaforma Google Ads quando ciò accade. Utilizza strumenti di Google come PageSpeed ​​Insights per conoscere le prestazioni del tuo sito web e ottenere consigli che tu e i tuoi sviluppatori potete implementare per migliorare il punteggio. 4. La pagina di destinazione non è ottimizzata per i dispositivi mobili Cosa puoi fare: Google ha iniziato a dare la priorità agli utenti mobili da tempo. Se guardi i tuoi KPI, potresti aver notato che le tue impressioni e i tuoi clic sono passati dal desktop al mobile durante l’ultimo anno. Puoi comunque acquistare traffico più conveniente tramite dispositivo mobile e conversioni ancora più convenienti purché il dispositivo mobile sia rilevante per la tua attività. Se questo è il caso, allora è il momento di migliorare il tuo punteggio ottimizzato per i dispositivi mobili. Puoi utilizzare il test di ottimizzazione mobile di Google per saperne di più su ciò su cui devi lavorare. Avvolgendo Questi hack di Google Ads ti aiuteranno a ottenere più risultati e prestazioni migliori. La maggior parte di questi hack è facile e veloce da implementare. Pertanto, potrai vedere il loro impatto nei tuoi annunci alcuni giorni/settimane dopo l’implementazione. Se conosci altri hack che ti hanno aiutato a migliorare le prestazioni, facci sapere sui social media quali altri hack dovremmo includere nella nostra cassetta degli attrezzi per il 2022. Ci piacerebbe conoscere la tua esperienza. Ci auguriamo che questa guida ti sia piaciuta e che tu sia pronto a utilizzare alcuni o tutti gli hack. Se hai suggerimenti o hai bisogno di consigli per gestire i tuoi account Google Ads, non esitare a contattarci. Articolo firmato da: Cristian Nardi