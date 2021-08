10-fumetti-di-autori-italiani-da-attendere-dopo-l’estate

I fumetti italiani tornano a settembre con una serie di nuove uscite che accompagneranno i lettori sino alla fine dell’anno. Dagli autori più attesi come Lrnz alle opere di esordio di giovani fumettiste passando per il ritorno di coppie consolidate come Teresa Radice e Stefano Turconi, c’è spazio per avventure, visioni remote, divulgazione scientifica e persino storie a bivi che diventano riflessione sui rapporti a due.

Nella gallery in alto, dunque, i 10 fumetti firmati da autori italiani da attendere tra settembre e dicembre.

