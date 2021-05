10-gadget-per-una-gita-al-parco

Oggi è la giornata europea dei Parchi, ecco gli accessori indispensabili per trasformare un giro tra gli alberi in una vera e propria avventura smart

Oggi, 24 maggio, si celebra la Giornata europea dei Parchi, un’occasione in più per concedersi una salutare immersione nella natura. Per una gita tra gli alberi che riesca a unire la componente naturalistica e l’anima geek che si annida in noi, ci sono tanti compagni di passeggiata en plein air che non si possono davvero lasciare a casa.

Munitevi di coperta per il picnic ma, al posto di quella classica quadrettata, preferitele piuttosto la versione innovativa con fantasia a rettangoli, dove i rettangoli sono i pannelli solari, così ricaricate smartphone e tablet (ma davvero per una gita al parco vi siete portati il tablet?) mentre mangiate il vostro panino.

E c’è anche la possibilità di non accontentarsi di un semplice panino: con le lunch box di ultima generazione potrete portarvi dietro una vera e propria mini cucina portatile. Con cui non solo potrete riscaldare le pietanze ma proprio cuocerle attraverso sistemi di cottura elettrica. Dalla borraccia smart in grado di neutralizzare in soli 60 secondi il 99,99% di batteri e virus presenti nell’acqua fino allo zaino che si trasforma in soli 30 secondi in un tendino ultraleggero (sotto cui ripararsi da sole, pioggia o vento durante il pranzo al sacco), abbiamo selezionato i must have per una giornata al parco da veri nerd. Sfogliate la gallery in alto per scoprire i 10 accessori tecnologici perfetti.