10 giorni fa la sindaca Raggi “avvertiva i romani” che se non si fossero comportati bene, avrebbe emesso una ordinanza di chiusura ed ora? VASCO ROSSI arriva.

La sindaca di Roma, Virginia Raggi, ha twittato: “Con orgoglio accogliamo la notizia ufficiale: Vasco Rossi al Circo Massimo per due live a giugno 2021. La ripartenza dell’economia e del lavoro passa anche attraverso questi grandi eventi

Vasco Rossi farà due concerti al Circo Massimo di Roma nel mese di giugno 2021. I due live del rocker verranno ospitati dalla manifestazione Rock In Roma il 26 e il 27 giugno. I biglietti già acquistati per il concerto di quest’anno, cancellato a causa dell’emergenza coronavirus, resteranno validi. L’annuncio è stato dato dal vicesindaco e assessore capitolino alla Cultura, Luca Bergamo: “Sono molto contento della notizia ufficiale da poco confermata: Vasco a Circo Massimo per due live a giugno 2021. Grazie anche a Rock in Roma che ospiterà i due concerti, il 26 e 27 giugno 2021. I biglietti già acquistati rimarranno validi. Roma, che non ha smesso mai di vivere e superare la fase più difficile del lockdown grazie a #laculturaincasa, alla musica dai balconi e alla sua bellezza anche nel silenzio della quarantena, passo dopo passo torna la Capitale della cultura nazionale e internazionale che siamo abituati a vivere”. Soddisfatta anche la sindaca Virginia Raggi, che ha twittato: “Con orgoglio accogliamo la notizia ufficiale: Vasco Rossi al Circo Massimo per due live a giugno 2021. La ripartenza dell’economia e del lavoro passa anche attraverso questi grandi eventi”.

Resteranno validi i biglietti già acquistati

Vasco Rossi ha annunciato tutte le nuove date dei concerti in programma il prossimo anno: il 13 giugno 2021 agli I-DAYS di Milano, il 18 giugno a Firenze Rocks (Visarno Arena), il 22 all’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola e il 26 e 27 giugno, come detto, al Circo Massimo per Rock in Roma.

Informa l’organizzazione dei concerti:

“I biglietti già acquistati, rimarranno validi per i rispettivi concerti nel 2021. Chi sarà obbligato a rinunciare, potrà rivendere legalmente il proprio biglietto sulla piattaforma dove è avvenuto l’acquisto oppure richiedere il rimborso tramite un “voucher” di pari valore a quello indicato sul biglietto precedentemente acquistato e comprensivo, dunque, del diritto di prevendita. Il voucher potrà essere richiesto entro il 26 giugno 2020”.

Virginia Raggi @virginiaraggi Con orgoglio accogliamo la notizia ufficiale: @vascorossi a Circo Massimo per due live a giugno 2021. La ripartenza dell’economia e del lavoro passa anche attraverso questi grandi eventi.