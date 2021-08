10-graphic-novel-d’autore-in-arrivo-dopo-l’estate

Buone notizie per gli amanti delle graphic novel. Il fumetto d’autore va in vacanza ad agosto, solo per tornare più in forma che mai a settembre per un autunno ricco di novità, con l’arrivo in libreria, fumetteria e nei negozi online delle nuove opere di Charles Burns, Ann Nocenti, Paco Roca, Eddie Campbell, Aleš Kot e tanti altri grandi nomi internazionali.

Nella gallery in alto, 10 graphic novel d’autore in uscita tra settembre e dicembre.

