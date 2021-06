10-murales-per-la-salvaguardia-degli-oceani

Per celebrare la Giornata mondiale degli oceani (oggi, 8 giugno) e sensibilizzare sull’importanza della tutela dei mari nella lotta al cambiamento climatico, sono state realizzate 10 opere di street art sparse in tutta Italia, da Milano a Bari

Dieci murales sparsi per l’Italia, da nord a sud, per ricordare l’importanza dei mari per la salute del nostro pianeta. In occasione della Giornata mondiale degli oceani, che si celebra oggi 8 giugno, la campagna 30×30 della onlus Worldrise (che mira a salvaguardare entro il 2030 almeno il 30 per cento delle acque italiane attraverso l’istituzione di aree marine protette) lancia il progetto Oceano e Clima. Scopo: sensibilizzare attraverso video e street art sul ruolo essenziale della salvaguardia dell’ambiente marino per arrestare la crisi climatica.

Per raccontare la centralità dei mari sono stati commissionati a dieci artisti altrettanti murales apparsi nelle città d’Italia, da Milano a Bari, incentrati su questo tema. Realizzati con vernici ecologiche, ricordano per esempio che dalla rivoluzione industriale a oggi gli oceani hanno ha assorbito il 93 per cento del calore in eccesso trattenuto nell’atmosfera dai gas serra, sequestrando circa 525 miliardi di tonnellate di CO2 e una quantità di carbonio (si parla infatti di Blue Carbon) cinquanta volte superiore a quella delle foreste tropicali.

L’iniziativa vuole raggiungere i più giovani, destinatari anche del progetto del decennio delle Nazioni Unite delle scienze del mare per lo sviluppo sostenibile, istituito da quest’anno al 2030. La campagna Oceano e Clima, che in ogni opera di street art riporta il link del sito dedicato per informarsi, è stata creata con il supporto di Ett Spa, Emodnet, So Chic e Ariston, in collaborazione con Sky e Commissione Europea e con il patrocinio di Comune di Milano e Fondazione Cariplo. Nella gallery tutti i murales dedicati al mare.