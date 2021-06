10 podcast per ripassare in vista della maturità

Dalla storia alla matematica, dalla filosofia alle scienze, ecco una serie di programmi da ascoltare per ripassare le materie dell’esame di Stato in modo alternativo

L’esame di maturità 2021 è sempre più vicino. Per il ripasso in vista dell’unica prova orale il prossimo 16 giugno, abbiamo selezionato una 10 podcast didattici per continuare a studiare, senza per forza restare in casa seduti alla scrivania. L’ascolto è una parte fondamentale dell’apprendimento.

Il podcast di Alessandro Barbero

Quello di Alessandro Barbero è probabilmente uno dei podcast più famosi in Italia. In questa raccolta di conferenze, il professor Barbero, docente di storia medievale presso l’università del Piemonte Orientale, racconta gli aspetti più o meno noti della storia: dal Medioevo all’età contemporanea. Negli oltre 130 episodi è possibile trovare approfondimenti sulle guerre mondiali, sulla storia della resistenza in Italia o sulla guerra fredda. Lo stile narrativo del professore è coinvolgente, ritmato e ricco di curiosità perfette per fissare le informazioni nella memoria.

Bistory

Bistory è un altro podcast di storia, ma specializzato in particolare sulle biografie. Mery Shelly, Arthur Rimbaud, Leopoldo II, Yukio Mishima e tanti altri, vengono raccontati in episodi di circa 30 minuti, assieme al contesto e ai fatti storici più importanti avvenuti durante le loro vite. Bistory è un progetto di Andrea W. Castellanza e Sebastian Paolo Righi.

Barbasophia

Barbasophia è il podcast di filosofia di Matteo Saudino, professore di filosofia del liceo Giordano Bruno di Torino. Il suo obiettivo è spiegare che la filosofia non è noiosa, anzi. Il podcast è ascoltabile su Spreaker, Spotify o Youtube dove sono presenti anche le video lezioni. I contenuti sono perfetti per ripassare qualunque parte del programma di filosofia e la passione di Saudino è davvero coinvolgente.

Arte Svelata

Arte Svelata è una piattaforma per ripassare tutta la storia dell’arte, dalle antiche civiltà al design contemporaneo. All’interno del sito si trovano podcast divisi per periodo storico, video lezioni, articoli e vaste gallerie di immagini. Il progetto è stato creato ed è gestito da Giuseppe Nifosì, storico dell’arte e dell’architettura e dottore di ricerca in Storia dell’architettura e dell’urbanistica.

Scientificast

Scientificast è il primo podcast indipendente a tema scientifico in Italia. I suoi membri sono fisici, virologi, biologi e altri professionisti del settore. La piattaforma offre dai podcast agli articoli scientifici e si può trovare veramente di tutto: astronomia, biologia, chimica, fisica, geologia e matematica. Il prodotto è pensato per un pubblico di non esperti e lo stile è divulgativo.

La matematica non è un problema

La matematica non è un problema è un podcast sulla matematica, che non si presenta come una raccolta di argomenti didattici veri e propri. Piuttosto si pone come un contenuto di approfondimento, in cui la matematica viene spiegata attraverso un racconto unitario, con dimostrazioni, casi pratici e aneddoti sui personaggi che hanno segnato questo settore scientifico. È tenuto da Stefano Pasquero, docente di matematica presso l’università di Parma, e si compone di 13 episodi.

Learn English

Learn English è una piattaforma gestita dal British Council, un’organizzazione culturale britannica presente in 110 paesi del mondo, che offre diversi podcast per ripassare l’inglese a vari livelli. Si può usufruire di diversi servizi, tra cui video lezioni e test interattivi con correzione automatica. Inoltre è possibile verificare il proprio livello di inglese per poi essere indirizzati verso il materiale più adatto.

Radio scuola

Radio scuola è uno dei podcast più completi per i ripassi scolastici. Prodotto da Radio 3, offre decine di podcast di arte, educazione civica, filosofia, letteratura e lingua italiana, letteratura straniera, musica, scienze e storia. I conduttori e le conduttrici sono speaker professionisti come Anna Maria Giordano, Pietro Del Soldà, Monica D’Onofrio, Clementina Palladini e Cristiana Faloci.

Maturadio

Sempre Radio 3, in collaborazione con l’enciclopedia Treccani, ha creato Maturadio, una serie di podcast specifici per l’esame di maturità che vanno dal greco e il latino fino a matematica e scienze.

LessonPod

LessonPod è uno dei podcast più ascoltati in Italia nel 2020. Contiene una raccolta di brevi riassunti di storia, arte e letteratura, adatti per un ripasso veloce. Gli episodi durano tra i 5 e i 15 minuti e sono corredati di piccoli testi di approfondimento, praticamente una sorta di Bignami ma da ascoltare.