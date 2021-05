In questo articolo vi propongo 10 primi piatti con le zucchine assolutamente da provare. La zucchina è l’ortaggio più usato in cucina. Con il suo gusto delicato è facile da abbinare a tanti alimenti, spezie e preparazioni. Per questo motivo ho pensato di selezionare tante ricette di primi piatti con le zucchine perfette per ogni occasione. Vedremo quanto è facile e veloce preparare un buon condimento per la pasta utilizzando le zucchine in semplicità e con pochi ingredienti ma anche come trasformarle nell’ingrediente principe di una saporita lasagna o di una pasta al forno della domenica.

Inizio le mie proposte con la pasta zucchine e pomodorini, un primo piatto facile e veloce, ideale per il pranzo e la cena di ogni giorno. Basta solo una zucchina, un po’ di pomodorini e del prezzemolo, e porteremo in tavola un primo piatto che accontenterà tutta la famiglia.

Continuo con le mie proposte con la pasta con le zucchine fritte, un primo piatto semplice e gustoso. Basta una zucchina napoletana, dell’olio d’oliva, uno spicchio d’aglio, tanto pepe e realizzeremo un piatto di pasta al quale è davvero impossibile resistere!

Per chi ama il pesce ho pensato alle penne gamberetti e zucchine e la pasta con tonno e zucchine due ricette ideali per il pranzo e la cena di ogni giorno. Per realizzare questi primi piatti occorrono 5 minuti e pochi ingredienti e sono perfette da preparare anche quando arrivano degli ospiti all’improvviso.

Con le zucchine possiamo arricchire anche la classica carbonara rendendolo un piatto unico delizioso e veloce da portare a tavola.

Concludo in bellezza con le lasagne al ragù di zucchine un primo piatto ricco e gustoso, ideale per il pranzo della domenica o per un giorno di festa. Sono talmente buone che non ci faranno rimpiangere le classiche lasagne al ragù di carne! Il ragù di zucchine si realizza in pochi e semplici passaggi. Basta saltare le zucchine in padella, aggiungere la passata di pomodoro, cuocere a fuoco basso, e realizzeremo un sugo gustoso e leggero! Scrivetemi nei commenti se questi 10 primi piatti con le zucchine vi sono piaciuti e qual è la vostra ricetta preferita.