10-registe-giovani,-impegnate-e-versatili

C’è chi ha già fatto incetta di premi e chi, fresca di laurea, ha conquistato critica e spazio ai Festival internazionali. La storia di Eleonora, di Josephine, ‏di Aida e delle altre sette filmmaker under 28 che hanno iniziato a raccontare il loro mondo

Giovani e impegnate. Molto impegnate. Con le idee più che chiare: arrivare ai festival e fare incetta di premi cavalcando l’onda lunga di Hollywood, che quest’anno ai Golden Globes ha candidato tre donne su cinque alla Miglior regia e ai Gotham Independent Film Awards cinque su cinque nella categoria Miglior film; senza contare che l’Oscar 2021 più ambito è andato a Chloé Zhao con Nomadland. Abbiamo proprio bisogno di filmmaker al femminile che confermino i numeri di Variety: i lavori firmati da loro, infatti, sono stati i più visti nel 2020. Perché la parità di genere non è più (o quasi) un’utopia. E a dimostrarlo sono i 10 talenti che abbiamo selezionato. Perdonateci se ne abbiamo dimenticato qualcuno e segnalatecelo sempre.

‏1- Aglaja Filipović, 23 anni

‏Ispirata da Seascape with Sharks and Dancer, opera teatrale del drammaturgo americano Don Nigro, Aglaja, dalla Serbia e non ancora laureata, scrive il suo primo corto You Know What I Have Nightmares About. Le protagoniste: due coinquiline, due anime diverse; una vive in costante rapporto con le sue paure che l’altra non riesce a recepire pur condividendo gli stessi spazi. Anche nell’interazione quotidiana non c’è interazione, solo solitudine

2- ‏Beatriz Bagulho, 24 anni

‏Classe ’97, scenografa, illustratrice e motion graphic designer. Due cortometraggi animati all’attivo, Corporealitis (2018) e il più recente (In)Dividual (2019), con il quale ha primeggiato alla manifestazione Young Film Competition 2020. Si tratta della storia di una giovane donna che durante una visita medica esplora i diversi lati della sua personalità; tra spazi insoliti pieni di metafore surreali, la ragazza sconvolta naviga nel suo stesso subconscio e di fronte al delirio è lei l’unica che può trovare la via d’uscita da quel labirinto di sogni.

‏3- Kate Emerick, 24 anni

‏S’intitola STOMP (2021) il primo cortometraggio della serie Women at Work, prossima piattaforma streaming di film diretti da donne, sulle donne e per le donne. La regista, che è anche attrice, cavalca le scene dall’età di due anni ed è cresciuta dietro le quinte dei set cinematografici assimilando quanto più possibile. Così si è portata a casa STOMP, la storia di una studentessa che per pagarsi gli studi improvvisa spettacoli online per gli uomini feticisti.

‏4- Madeleina Kay, 26 anni

‏Conosciuta come #EUsupergirl, è regista, musicista e attivista politica. I suoi documentari, come gli otto libri autoprodotti e le canzoni, affrontano temi impegnati quali migrazione, politica e ambiente. Nel 2019 riesce a farsi finanziare dalla Fondazione Culturale Europea un tour contro la Brexit, portando alta la bandiera #TheFutureisEurope che confluisce nel documentario The Creativity Key (2019), totalmente girato con lo smartphone e vincitore del secondo posto ai Young European Video Awards. Sicura che le sue idee possano cambiare il mondo, incarna le vesti della Jeanne d’Arc of Post-Modernism, ma con gli abiti di Wonder Woman e Superman.

‏5- Anouk Maupu, 27 anni

‏Nomingerel, Egshiglen, Bayarjavkhlan, Oyun-Erdene e Enkhmaa sono le protagoniste di Sain uu? (2020), il documentario, nonché tesi di laurea, della neoregista francese classe Anouk Maupu ’94. Opera prima, è stato totalmente girato a distanza: le adolescenti, native di Khatgal, un piccolo villaggio della Mongolia, per diversi mesi hanno ripreso le loro vite in un paese che cambia. Appare netto il contrasto fra la smaterializzazione dei rapporti umani e allo stesso tempo l’unione ottenuta con il lavoro collettivo. Il corto, acclamato dall’insegnati dell’ÉCAL, dove la filmmaker ha studiato, ha già trovato spazio negli ambienti ufficiali, in particolare al Cinema du Réel di Parigi e alla 29esima edizione della Mostra Internacional de Films de Dones di Barcellona.



‏6- Aida Kaadan, 27 anni

‏Nata in Germania, ma cresciuta a Baqa Al-Ghabriyya, nel distretto di Haifa di Israele, fin dalle scuole superiori capisce che vuole dedicarsi alla settima arte. Nel suo primo cortometraggio affronta il tema del riscaldamento globale, ma è con il pluripremiato Farawla (2017) che conquista la critica. Si tratta di una pellicola di quasi 30 minuti il cui protagonista Samir, venditore di scarpe in un negozio a Ramallah, sogna di vedere il mare; varcando i confini insieme ad altri lavoratori edili, in Palestina incontra Anas e fra i due nasce un’amicizia, nonostante l’eterno conflitto fra i paesi da cui provengano

‏7- Charis Uster, 27 anni

“Ogni progetto è una creazione unica e merita di essere trattato come tale”. Così si presenta la regista tedesca Charis Uster, per la quale il cinema non ha confini di genere. E infatti nel suo curriculum non c’è ambito che non le appartenga, moda inclusa. È fra le co-fondatrici del primo festival femminista in Cambogia, oltre ad appartenere alla crew della regista svedese Erika Lust. Quando non sta dietro alla macchina da presa, la ragazza scrive: è sua la sceneggiatura di Sleeping Beauty (2020) della regista Charlie Benedetti. Instancabile, ora sta lavorando a un cortometraggio di fantascienza e a un porno interamente suoi.

8- Josephine Jouannais, 27 anni

“Palermo che città di merda”. Nessuna critica al capoluogo siciliano, sia chiaro, nonostante Elezioni (2018), primo documentario della regista francese Josephine Jouannais, inizi con questa frase. A parlare sono gli abitanti – e il cane, quello che apre la scena con la suddetta frase a effetto – stanchi della gestione politica italiana e in attesa del risultato delle elezioni del 2018. In un mix di irreale e reale, in cui le regole del documentario tout court sono stravolte, vengono toccati argomenti quali la corruzione, la disoccupazione, il razzismo e l’immigrazione. Quest’ultimo torna con Palermo Sole Nero (2021), presentato in anteprima al Cinema du réel – Festival International du film documentaire.

9- ‏Jabu Nadia Newman, 27 anni

‏I film come fonte di educazione. Il primo è stato Kids di Larry Clark, visto all’età di 12 anni su spinta dei genitori per un avvicinamento al mondo del sesso. E poi le riviste pop, perché anche le copertine con Britney Spears e le Spice Girls sono opere d’arte per Jabu Nadia Newman, regista e fotografa sudafricana. Ha appena firmato The Dream That Refused Me (2021), un cortometraggio in cui dal poetico si passa al satirico: l’apice arriva quando l’influencer-vlogger comincia a utilizzare l’App Ethnicify per provare virtualmente diversi ornamenti tribali.

‏10- Eleonora Gasparotto Nascimben, 28 anni

‏È con Nunca Màs Hermanos che la regista friulana Eleonora Gasparotto Nascimben, classe ’93, conquista pubblico e critica. Questo suo documentario è una denuncia intensa della complessa condizione del Messico, dove dal 2006 al 2017 (data del rilascio del film) sono scomparse oltre 32.000 persone. Fra continue proteste e repressioni, i protagonisti sono lo Stato, i narcos e chi cerca di ribellarsi alla ricerca della libertà. Presentato ai festival di oltre 40 paesi nel mondo, non c’è premio che non abbia vinto: Miglior documentario, Miglior opera prima, Miglior regia, Miglior corto, l’Audience award e un riconoscimento all’originalità della struttura narrativa. Ma non è la prima volta che Eleonora Gasparotto Nascimben affronta temi impegnati: con Eko (2016) ci mostra l’Africa degli italiani emigrati in cerca di lavoro, e con Anni Fragili (2015) L’Aquila degli sfollati dal terremoto che a distanza di anni sono costretti a vivere ancora in una casa non loro.