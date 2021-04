In questo articolo vi propongo 10 ricette con gli spinaci assolutamente da provare. Dall’inverno a verdura di stagione in primavera gli spinaci, grazie alla loro versatilità in cucina, sono protagonisti di tante ricette gustose. Con gli spinaci possiamo preparare antipasti, contorni, pasta e risotti e dare sapore a sfiziosi plumcake e torte salate. Ho pensato quindi di raccogliere tante ricette con gli spinaci con le quali divertirvi a preparare ogni giorno un piatto diverso!

Inizio le mie mie proposte con gli spinaci saltati in padella un piatto facile e veloce, perfetto come contorno di secondi di carne e pesce. Bastano degli spinaci freschi, uno spicchio d’aglio e del buon olio d’oliva, e porteremo in tavola un piatto di verdure sano e gustoso.

Continuo le mie proposte con la pasta al forno con ricotta e spinaci un primo piatto ricco e gustoso ideale per quando abbiamo voglia di portare in tavola un piatto speciale ma che non richieda lunghe preparazioni.

Per il pranzo della domenica ho pensato allo sformato di riso filante agli spinaci. Basta realizzare un semplice risotto agli spinaci, trasferirlo in una teglia, farcirlo con qualche ingrediente ed il gioco è fatto: lo sformato è pronto per andare in forno! Al suo ripieno filante di mozzarella e besciamella nessuno saprà resistere!

Per chi non mangia carne ho pensato alla frittata ricotta e spinaci e le spinacine senza carne due secondi piatti sfiziosi e leggeri che conquisteranno grandi e bambini.

Per gli amanti delle preparazioni rustiche vi suggerisco la pizza parigina con ricotta e spinaci, una pizza rustica che si prepara in 5 minuti. Questa pizza è un tipo di focaccia ripiena che ha la particolarità di essere realizzate alla base con un impasto pizza, mentre la parte superiore è di pasta sfoglia. Questa ricetta è davvero veloce da preparare perché possiamo utilizzare sia la pasta pizza che la pasta sfoglia quella già pronta che si trovano nel banco frigo dei supermercati.

Concludo in bellezza le mie proposte con il plumcake rustico spinaci e speck un piatto dal sapore semplice e contadino. Bastano farina, uova, speck e spinaci e il lievito istantaneo e porteremo in tavola una torta rustica davvero sfiziosa! Tagliamo il plumcake a fette e serviamolo con l’aperitivo o in un buffet di festa, magari accompagnato con delle mousse salate o del semplice formaggio spalmabile. Gustato così è davvero irresistibile! Se vi fa piacere scrivetemi nei commenti se queste 10 ricette con gli spinaci vi sono piaciute e qual è la vostra preferita.