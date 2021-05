In questo articolo vi propongo 10 ricette con i piselli assolutamente da provare. I piselli con il loro gusto dolce e delicato si adattano a mille abbinamenti diversi. Sono facili e veloci da cucinare e grazie al loro sapore prelibato danno un tocco in più ad ogni ricetta. Nel periodo di raccolta che va dalla primavera all’estate li troviamo freschi sui banchi del mercato. Ma se non li abbiamo a disposizione possiamo usare i piselli, secchi, in scatola e surgelati, e godere del loro sapore praticamente tutto l’anno. Ho pensato quindi di raccogliere tante ricette con i piselli con le quali divertirci a preparare ogni giorno un piatto diverso!

Inizio le mie proposte con la classica pasta con i piselli, una ricetta che si può considerare una base da cui partire per realizzare altre varianti: aggiungiamo ai piselli dei cubetti di prosciutto o di pancetta, oppure mantechiamo la pasta con un po’ di panna. Porteremo così ogni volta in tavola un piatto di pasta diverso!

Per il pranzo della domenica o per tutte le occasioni speciali vi suggerisco i nidi di tagliatelle, un’idea carina e sfiziosa per arricchire di gusto le già buonissime tagliatelle panna e piselli. Basta solo preparare un semplicissimo condimento con panna da cucina e piselli rosolati in un soffritto di cipolla e una cottura di un quarto d’ora inforno e saranno pronti per farci fare un gran figurone.

Per chi cerca un’alternativa alla pasta vi propongo il risotto prosciutto e piselli un piatto ricco e gustoso, perfetto per il pranzo e la cena di ogni giorno. Si realizza con pochi e semplici ingredienti che spesso teniamo in frigo e in dispensa; basteranno del riso, un buon brodo, dei piselli, dei cubetti di prosciutto, e porteremo in tavola un buon risotto che accontenterà i gusti di tutta la famiglia!

Continuo le mie proposte con la vellutata di fave e piselli, un piatto vegetariano ricco di buone verdure di stagione, che può essere servito sia caldo che a temperatura ambiente …una vera delizia!

Cercate qualcosa di buono e sfizioso con i piselli? Vi propongo allora le frittelle di piselli, un piatto primaverile, gustoso e veloce che si può preparare con i piselli freschi oppure con quelli surgelati. Possiamo servirle come secondo, ma anche come antipasto o contorno e sono ottime anche per farcire panini, burger e piadine.

Concludo in bellezza questa raccolta con la crostata di patate farcita, una torta rustica di patate farcita con ricotta e piselli, perfetta per una cena tra amici, un aperitivo o anche tagliata a spicchi per arricchire un buffet …fredda è ancora più gustosa! Scrivete nei commenti se queste 10 ricette con i piselli assolutamente da provare vi sono piaciute e qual è la vostra preferita.