In questo articolo vi propongo 10 torte salate estive assolutamente da provare. L’estate è arrivata e con lei la voglia di stare all’aria aperta. Le torte salate e le pizze di sfoglia sono ideali per essere preparate in anticipo e portate con noi nel cestino del picnic… fredde sono ancora più buone! Sono perfette come antipasto, per un buffet o da portare con noi a lavoro ed essere mangiate nella pausa pranzo. Tutte queste torte sono preparate con le verdure che la bella stagione ci offre: melanzane, zucchine, peperoni, pomodorini, insomma basta scegliere la verdura preferita e il gioco è fatto! Ho pensato quindi di selezionare tante ricette di torte salate con le quali divertirvi a preparare ogni giorno un piatto diverso!

Inizio le mie proposte con la torta salata ai pomodorini un torta estiva vegetariana perfetta per le nostre gite all’aperto. Basta un rotolo di pasta brisé, del formaggio spalmabile, dei pomodorini e un spolverata di origano e in pochi gesti prepareremo una torta salata davvero gustosa.

Continuo le mie proposte con il rotolo di pasta sfoglia alla parmigiana, un rustico originale e buonissimo, farcito con melanzane, pomodoro, formaggio grattugiato e mozzarella. Sono sicura che al suo ripieno filante nessuno saprà resistere!

Per chi ama le crostate ho pensato alla crostata salata con mousse di tonno e verdure, una ricetta facile e sfiziosa che con i suoi colori rallegrerà le tavole del periodo estivo. La base di questa crostata è una pasta brisé che si realizza davvero in semplici gesti. Per il ripieno ho pensato a una deliziosa mousse di tonno. Poi pomodori, mais e insalata verde usati come decoro renderanno questa crostata allegra e colorata, un po’ come una crostata di frutta… grandi e bambini ne rimarranno conquistati!

In estate i peperoni non possono mancare! Ho pensato quindi di suggerirvi la torta salata ai peperoni e olive nere, una torta soffice che si prepara in soli 10 minuti, perché senza lievitazione. Basta cuocere i peperoni e unirli all’impasto insieme alle olive nere e il parmigiano e in poco tempo otterremo una torta salata perfetta per ogni occasione.

Concludo in bellezza le mie proposte con la sbriciolata di patate e zucchine senza glutine, un secondo piatto vegetariano perfetta per una cena gustosa in famiglia. Deliziosa appena sfornata, con il cuore caldo e filante è buonissima anche il giorno successivo, basterà riscaldarla qualche minuto al microonde. Possiamo preparare questa ricetta anche il giorno prima e servirla sia fredda che riscaldata, sarà sempre deliziosa! Scrivetemi nei commenti se queste 10 torte salate estive vi sono piaciute e qual è la ricetta che preferite.