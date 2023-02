100 anos da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Unesp: veja evolução dos estudos na unidade e importância para a comunidade

Universidade de Araraquara (SP) já formou quase 4 mil farmacêuticos-bioquímicos. Pesquisa que busca alternativa para tratamento da tuberculose está entre os destaques. Pesquisador da Unesp de Araraquara faz estudo em laboratório

Rodrigo Sargaço

As faculdades de Ciências Farmacêuticas e de Odontologia da Universidade Estadual Paulista (Unesp), em Araraquara (SP), completaram 100 anos nesta quinta-feira (2). Um século formando profissionais, pesquisadores e conhecimento.

A EPTV, afiliada da TV Globo, preparou duas reportagens sobre cada faculdade começando pela faculdade de Ciências Farmacêuticas, mostrando como a unidade evoluiu ao longo das décadas e sua importância para a comunidade no desenvolvimento de medicamentos.

Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Unesp Araraquara completa 100 anos

10 décadas de estudos

Em 1923 um grupo de idealistas formado por empresários políticos e sociedade civil tiveram a iniciativa de criar a escola de Farmácia e Odontologia em Araraquara. Na época eram muitos os desafios.

Em 1923 um grupo de idealistas formado por empresários políticos e sociedade civil tiveram a iniciativa de criar a escola de Farmácia e Odontologia em Araraquara

Reprodução

“Malária, sífilis, o amarelão. Esse enfrentamento se pensou: só através do conhecimento nós vamos acabar com esse tipo de problema e estimular o desenvolvimento da região com esses conhecimentos adquiridos”, disse o diretor da Faculdade, Ricardo Luiz Nunes de Souza.

Na década de 1970 a faculdade de Farmácia e Odonto se separaram e se transformaram em duas instituições independentes da Unesp.

Hoje a faculdade conta com:

48 professores

800 estudantes na graduação

E já formou:

Quase 4.000 farmacêuticos-bioquímicos

735 farmacêuticos

130 engenheiros de bioprocessos e biotecnologia

Entrada da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Unesp de Araraquara

Rodrigo Sargaço/EPTV

Tratamento para tuberculose

Os pesquisadores de um laboratório de genoma funcional tem parceria com uma universidade dinamarquesa. Eles descobriram que na pele deste sapo, muito comum na Índia, tem uma substância que age contra a bactéria da tuberculose, uma das doenças infecciosas que mais mata no mundo, ficando atrás só da Covid e da Aids.

O tratamento atual pode durar de 6 meses a 2 anos. “Temos uma substância que tem uma ação muito boa para bactéria e uma atuação muito baixa contra o indivíduo, diminuindo o tempo de tratamento”, disse o professor Fernando Rogério Pavan.

Na equipe de busca por um novo tratamento para a doença está a pesquisadora Giulia Polinário, que estudou a vida inteira em escola pública e hoje faz doutorado.

“Trabalho em uma área que é muito importante, por conta de ser uma doença negligenciada. Qualquer pessoa pode pegar, mas acabam sendo os mais pobres com falta de saneamento básico. Então espero contribuir com a sociedade, retornando esse investimento que o governo faz na gente com uma alternativa de tratamento”, destacou Giulia.

A pesquisadora da Unesp Giulia Polinário

Rodrigo Sargaço/EPTV

Anemia falciforme

Quase 1,4 mil mestres e doutores que participam das mais diversas pesquisas e trajetórias pessoais se transformaram em linhas de estudo.

A anemia falciforme é uma doença genética que afeta o sangue. Em situações normais, a hemoglobina, é redonda. Já em quem tem a anemia, ela parece uma foice ou um bumerangue.

“Acaba levando a uma obstrução da circulação sanguínea, levando a quadros de isquemia, dor intensa, inflamação, e isso pode prejudicar muito a qualidade de vida”, disse o professor Jean Leandro dos Santos.

Pesquisa sobre anemia começou em 2004 pelo estudante Rosenício Eustáquio Nunes, na Unesp de Araraquara

Reprodução

A faculdade tem uma pesquisa que começou em 2004 pelo estudante Rosenício Eustáquio Nunes, que tinha a anemia. Ele começou a pesquisar se tinha como diminuir os sintomas que ele e milhares de pacientes tinham.

Ele perdeu a luta contra a doença e morreu aos 34 anos. Hoje os cientistas buscam formas de despertar nas pessoas um gene que é ativo só durante o processo de gestação no bebê. A pesquisa tem se mostrado promissora.

Se der certo, a hemoglobina fetal de despertar vai ajudar a dissolver a hemoglobina defeituosa, fruto da anemia falciforme.

“Infelizmente o Rosenício acabou falecendo, mas ele plantou uma semente muito importante, que é a ideia de se desenvolver e levar para a sociedade inovações e estratégias que podem ser úteis”, disse Santos.

“A gente está tentando conseguir algo que seja acessível para todo mundo, tentar algo com um custo mais baixo, e que seja efetivo, que todo mundo possa usar sem efeitos adversos. Que esse tratamento seja justo, que ele alcance as pessoas que realmente precisam disso. Melhorar a qualidade de vida das pessoas é nosso maior objetivo aqui dentro”, afirmou a pesquisadora Aline Renata Pavan.

