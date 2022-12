10,3 milioni le auto elettriche vendute nel 2022. La cinese BYD è la sorpresa dell’anno

Come va il mercato internazionale delle auto elettriche? Una prima e generale risposta arriva da un’analisi previsionale appena pubblicata da BloombergNEF (BNEF) secondo cui le vendite di veicoli elettrici in questo 2022 dovrebbero toccare i 10,3 milioni di unità a livello mondiale, con Cina ed Europa leader del mercato.

Va precisato che il dato di mercato varia a seconda della tipologia di veicolo elettrico. Sotto la generica etichetta di auto elettrica, infatti, non rientrano solo i mezzi “full-electric” a batteria (BEV – battery electric vehicles), ma anche gli ibridi plug-in (PHEV – plug-in hybrid electric vehicles). Contemplando nel calcolo entrambe le tecnologie (BEV e PHEV), con un milione di veicoli messi su strada, a posizionarsi in testa alla classifica vendite di auto elettriche nel 2022 è il produttore cinese BYD Auto. Il primato va invece all’americana Tesla se si eliminano dal computo le auto ibride plug-in (PHEV).

“BYD mostra i vantaggi di concentrarsi su un solo tipo di trasmissione: l’elettrica”, ha dichiarato l’analista Corey Cantor di BloombergNEF. L’azienda cinese ha infatti interrotto lo scorso marzo la produzione di veicoli a combustibili fossili e nonostante abbia ancora pochi acquirenti fuori dal proprio Paese, si appresta ad allargare la sua rete di vendita anche in America Latina.

La minicar Hongguang Mini BEV (Foto: Jengtingchen / creative commons CC BY-SA 4.0)

Alle spalle di BYD Auto e Tesla, la classifica premia le vendite dell’azienda SAIC-GM-Wuling (joint venture tra SAIC Motor, General Motors e la cinese Wuling Motors Co Ltd.), trascinata dal successo della Hongguang Mini BEV, una minicar full-electric da 5.000 dollari. Seguono Volkswagen, Geely e Stellantis.

valipomponi