10ª edição do FestinBau começa nesta quarta-feira; confira a programação completa

Festival de Teatro Independente de Bauru (SP) terá apresentações, oficinas e experimentos por diferentes locais da cidade. Festival de Teatro Independente de Bauru

Eliézer Sona Júnior/Divulgação

O Festival de Teatro Independente de Bauru (FestinBau) é realizado entre os dias 1º e 5 de fevereiro, com uma programação que inclui apresentações, oficinas e experimentos por diferentes locais da cidade.

Entre as principais exposições está a Mostra de Cenas Curtas, com 16 cenas de até 13 minutos. Artistas locais são a prioridade do evento, mas há convidados de outras cidades para trazer uma perspectiva técnica ao fim das apresentações.

O festival também inclui os laboratórios Lab_Residência, Lab_Criativos e LAB_Oficina, iniciativas que priorizam o trabalho de artistas e pesquisadores locais, ampliando a participação e interação com o público por meio da troca de visões técnicas sobre as artes cênicas, o circo e a dança.

A programação conta ainda com a Jam Session: “Quinta(l) de improviso” e também o Sarau no Quintal, ação integrante do projeto “TÁ EM CASA”.

Confira a programação, locais e inscrições para o FestinBau:

01/02 – Quarta-feira

Sarau no Quintal (ação integrante do projeto “TÁ EM CASA”)

Local: Casa de Cultura Celina Neves – Rua Gerson França 6-66 – Centro.

Horário: 20h.

Recomendação etária: livre.

Retirada de ingressos com 1h de antecedência no local.

Artistas convidados: Dulce Lagreca, José Eduardo Gil, Lenira Andrade, Límerson Morales, Marcelo Pinho, Marco Aurélio Ribeiro, Rafaella Faria Roger Lima.

LAB_Residência (ação realizada ao longo dos cinco dias de FestinBau)

Artistas residentes: Ariane Souza (teatro); Cia. Teatral Mandrágora (teatro); Gabriel

Paschoal (dança); Giovanni Alberti Cordovil (teatro) e Ticanica (circo).

02/02 – Quinta-feira

LAB_Oficina (circo)

Local: Casa do Circo – Rua Bolívia 5-43 – Jardim Terra Branca.

Horário: 9h30 – 11h30.

Mediadora: Tatiana Santiago.

Atividade recomendada para maiores de 16 anos.

Necessário inscrição prévia.

LAB_Oficina (teatro)

Local: Espaço Coletivo Vila – Rua Antônio Alves 16-15 – Centro.

Horário: 14h30 – 16h.

Mediadora: Talita Neves.

Atividade recomendada para maiores de 16 anos.

Necessário inscrição prévia.

LAB_Oficina (dança)

Local: Espaço Coletivo Vila – Rua Antônio Alves 16-15 – Centro.

Horário: 16h30 – 18h30.

Mediadora: Bel Droppa.

Atividade recomendada para maiores de 16 anos.

Necessário inscrição prévia.

Jam Session: “Quinta(l) de improviso”

Local: Espaço Coletivo Vila – Rua Antônio Alves 16-15 – Centro.

Horário: 19h30.

Recomendação etária: livre.

E como seria um encontro artístico improvisado no Quintal da Vila? “Quinta(l) de improviso” é uma atividade aberta para a participação de músicos, artistas da cena e público interessado.

03/02 – Sexta-feira

LAB_Oficina (circo)

Local: Casa do Circo – Rua Bolívia 5-43 – Jardim Terra Branca.

Horário: 9h30 – 11h30.

LAB_Oficina (teatro)

Local: Espaço Coletivo Vila – Rua Antônio Alves 16-15 – Centro.

Horário: 14h30 – 16h.

LAB_Oficina (dança)

Local: Espaço Coletivo Vila – Rua Antônio Alves 16-15 – Centro.

Horário: 16h30 – 18h30.

Oficina “Retalhos do corpo”

Local: Centro Cultural Tobias Terceiro – Rua Pedro Fernandes 9-05 – Jardim Ferraz.

Horário: 15h – 17h.

Mediador: Diego Almeida.

Atividade recomendada para maiores de 16 anos.

Necessário inscrição prévia.

Mostra de Cenas Curtas

Local: Auditório do Sesc Bauru – Avenida Aureliano Cardia 6-71 – Vila Cardia.

Horário: 19h30.

Recomendação etária: livre.

Retirada de ingressos com 1h de antecedência na Central de Atendimento.

Compõe a programação: Grupo Três Artes; Duo Tobias Terceiro e Ed Florindo; Larissa Jardim; Carolina Rocha de Carvalho; Emílio Negreiros e Marisa Riso.

04/02 – Sábado

LAB_Oficina (circo + dança + teatro)

Local: Casa do Circo – Rua Bolívia 5-43 – Jardim Terra Branca.

Horário: 9h30 – 11h30.

Oficina “Retalhos do corpo”

Local: Centro Cultural Tobias Terceiro – Rua Pedro Fernandes 9-05 – Jardim Ferraz.

Horário: 15h – 17h.

Mostra de Cenas Curtas

Local: Casa do Circo – Rua Bolívia 5-43 – Jardim Terra Branca.

Horário: 19h30.

Recomendação etária: livre.

Retirada de ingressos com 1h de antecedência no local.

Compõe a programação: Matheus Freitas e Anna Bueno; Enlevo produções teatrais; Priscila Lellis – Eixo 6 Teatral; Mariana Boico; Pedro Blanc; Victória Rangel e Coletivo NÒS, Com Crase.

05/02 – Domingo

Cortejo | LAB_Oficina

Local: Avenida Getúlio Vargas, quadra 19 (Praça da Copaíba).

Horário: 10h.

Oficina “Retalhos do corpo”

Local: Centro Cultural “Carlos Fernandes de Paiva” – Avenida Nações Unidas 8-9 – Centro.

Horário: 15h – 17h.

Oficina “A palavra no trabalho do ator a partir do Sistema de Stanislávski”

Local: Centro Cultural “Carlos Fernandes de Paiva” – Avenida Nações Unidas 8-9 – Centro.

Horário: 15h – 17h.

Mediadora: Vanessa Petroncari.

Atividade recomendada para maiores de 16 anos.

Necessário inscrição prévia.

Mostra de Cenas Curtas | LAB_Residência

Local: Teatro de Arena.

Horário: 19h.

Compõe a programação: participantes do LAB Residência; Bauru Breakers Crew; Cia. Amora no Pé e Julia Yukie.

Vittorio Rienzo