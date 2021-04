11-libri-a-tema-food-da-leggere-nel-2021

L’editoria gastronomica esiste e resiste, dopo un 2020 che ha messo a dura prova il settore ristorazione e risvegliato l’interesse per la cucina casalinga. Nell’anno nero del commercio, tra chiusure e restrizioni normative che hanno segnato oltre 40 miliardi di euro di perdite per il comparto (secondo un bilancio Coldiretti sui consumi alimentari), le persone hanno investito il cibo di un ruolo consolatorio (è il così detto “emotional eating”, anche noto come fame nervosa: mangiare, cioè, per compensare un’emozione negativa) e riscoperto altresì il piacere – per non chiamarla urgenza – di cucinare fra le mura di casa.

LEGGI ANCHE

Come cambierà il ristorante: qualità, informalità e convivialità. Ecco cosa ne pensano gli addetti

Il boom dei siti di ricette ha rispecchiato questo indirizzo, che ha avuto come conseguenza virtuosa quella della riduzione degli sprechi (giunta, in Italia, a 222mila tonnellate di alimenti salvati in appena 12 mesi): siamo stati tutti più affamati, insomma, e più parsimoniosi.

Gli italiani, in particolare, sono risultati tra i maggiori sperimentatori di ricette (secondo il rapporto EIT Food dell’European Institute of Innovation & Technology dello scorso dicembre) con un importante consumo di farine e ortofrutta, in particolare verdure, a sfavore di cibi pronti e piatti preconfezionati

LEGGI ANCHE

I libri di cucina degli chef

A trionfare, durante ed oltre il periodo di quarantena, sono stati i farinacei – di tutte le fogge: dal pane alla focaccia fino alla classica pizza in teglia -, assieme ai dolci da colazione – su tutti plumcake e cornetti – o gli immancabili capisaldi della cucina delle nonne, come gli gnocchi di patate.

E la voglia di esprimersi ai fornelli non accenna a sfumare in questo 2021 ancora a fiato corto, ugualmente affamato di sapori e saperi culinari: tra i temi già in trending topic ci sono gli alimenti fermentati ed il bartending.

LEGGI ANCHE

Le ricette buone e leggere del primo libro di Cucina Botanica

Scoprite nella gallery in alto 11 nuove pubblicazioni a tema food di cui fare incetta quest’anno, fra nuovi almanacchi alimentari, saggi per neo imprenditori e ricettari tematici alla scoperta della cucina passata o delle intuizioni gastronomiche più innovative.