12 horas de estudo por dia, ‘caderninho do erro’ e mais de 150 redações: jovem nota mil no Enem é 1º lugar em medicina da UFF

Ana Alice Azevedo, de Niterói (RJ), buscou essa vaga por três anos. “Não vou sentir falta de me cobrar tanto e de ter de lidar com a ansiedade e o nervosismo”, diz, após ver resultado do Sisu 2023. Ana Alice tirou nota mil na redação do Enem 2022 e foi aprovada em 1º lugar na UFF, para o curso de medicina

Arquivo pessoal

Ana Alice Azevedo, de 21 anos, já tinha se destacado ao tirar a nota máxima (1.000 pontos) na redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022. Na terça-feira (28), ela ganhou mais uma “estrelinha” no desempenho acadêmico: foi aprovada em 1º lugar para o curso de medicina da Universidade Federal Fluminense (UFF), pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu).

Compartilhe esta reportagem no Whatsapp

Compartilhe esta reportagem no Telegram

Das 45 vagas na modalidade de ampla concorrência (que desconsidera cotas), Ana ocupou o topo da lista, com 831,07 pontos na média final do Enem. Depois de três anos de tentativas, ver esse resultado foi uma mistura de surpresa e alívio, diz a jovem.

“Não vou sentir falta de me cobrar tanto e de ter de lidar com a ansiedade e o nervosismo de saber que meu futuro dependia de uma prova”, conta.

Segundo a nova caloura da UFF, sua listinha de segredos para ser aprovada inclui as seguintes práticas, adotadas desde 2020:

⌚ estudar 12 horas por dia (das 8h às 20h), inclusive aos sábados e domingos;

✏️escrever, no mínimo, um texto por semana (nem é preciso gabaritar em matemática para concluir que a jovem redigiu mais de 150 dissertações nesse período);

✌️ manter o equilíbrio emocional durante o Enem, mesmo diante das dificuldades no controle do tempo de prova.

Ana Alice terminou o ensino médio em 2019, em um colégio privado do Rio de Janeiro, e, desde então, estudou no PB Curso (preparatório pré-vestibular para medicina) em período integral.

“Aos poucos, foi ficando mais fácil ter disciplina. Foquei bastante em exatas. No Enem, tirei 903,6 em matemática”, conta.

Lista de aprovados do Sisu mostra Ana Alice em 1º lugar

Reprodução

‘Caderninho do erro’

Uma das técnicas de estudo que Ana Alice desenvolveu foi a do “caderninho do erro”.

“Eu anotava tudo o que errava e ficava relendo várias vezes depois, para não errar de novo”, diz.

O que será feito do tal caderno, agora que a aluna foi aprovada na universidade com a qual sonhava?

“Vai ficar guardado no quarto, para eu sempre me lembrar do esforço e da dedicação nesses três anos de preparo.”

Depois de virar essa página, Ana Alice aguarda ansiosamente o início das aulas da UFF. “Quero conhecer meus professores e meus colegas, e viver todas as experiências possíveis. A expectativa é gigante”, afirma.

LEIA TAMBÉM: Aluna ‘nota mil’ na redação do Enem diz que faltava na escola para estudar sozinha

Cronograma do Sisu

Por meio das notas do Enem 2022, o Sisu seleciona alunos para universidades públicas. Você se inscreveu para o programa e viu o resultado? Veja o que fazer a seguir:

✅ Foi aprovado? Verifique quais são os documentos exigidos para a matrícula na instituição de ensino em que você estudará (há universidades que aceitam o envio dos dados por meio digital; outras, apenas presencialmente). O prazo é de 2 a 8 de março.

❌ Não foi aprovado? Calma, nem tudo está perdido. Se quiser, manifeste interesse em participar da lista de espera, no período de 28 de fevereiro a 8 de março. Você deve escolher se deseja concorrer na 1ª ou na 2º opção de curso indicada na inscrição. Os resultados serão divulgados pelas próprias universidades.

🎯 Entenda os resultados

O aluno só pode ser aprovado em um dos cursos marcados na inscrição:

A nota foi suficiente para passar na 1ª opção? Ele será obrigatoriamente aprovado nela (sem chance de escolher a 2ª).

Não conseguiu passar na 1ª opção? Pode ser aprovado na 2ª, se o desempenho for suficiente.

Não foi aprovado em nenhuma das opções? Há como participar da lista de espera, no site https://sisualuno.mec.gov.br/.

Vídeos

Mata