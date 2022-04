12-posti-strani-e-luoghi-abbandonati-nel-mondo-da-visitare-almeno-una-volta

Se c’è una cosa che rende unico il nostro pianeta è la possibilità di scoprire posti curiosi e luoghi abbandonati che possono rendere il viaggio ancora più interessante soprattutto se si è alla ricerca di emozioni forti. In questa guida abbiamo elencato i 12 posti strani e luoghi abbandonati nel mondo che sono pronti per essere visitati (e lo meritano almeno una volta nella vita): da luoghi misteriosi a posti dove la natura si esprime in forme mistiche e difficilmente spiegabili. Ogni angolo della terra ha dei luoghi abbandonati e/o da inserire nella lista dei desideri di viaggio. Scopriamo insieme questi 12 posti strani, disabitati o abitati da creature incredibili nel mondo da visitare assolutamente almeno una volta nella vita.

1. I cervi selvatici (e aggressivi) di Nara in Giappone

Da Osaka è possibile raggiungere Nara, la vecchia capitale del Giappone, in un’ora di treno. Dopo aver visto gli splendidi templi buddisti e passeggiato nel parco, è il momento di scattare selfie con gli abitanti più famosi di Nara. Infatti questa zona del Giappone ospita centinaia di cervi selvatici che sono stati considerati per secoli animali sacri. I parchi cittadini sembrano quasi luoghi abbandonati con gli animali che corrono in libertà. I visitatori possono acquistare speciali stuzzichini presso i venditori ambulanti per provare ad avvicinarsi agli esseri umani. Ma attenzione: dare da mangiare ai cervi potrebbe essere un’esperienza non piacevole. Infatti questi animali selvatici sono felici fin quando ricevono da mangiare ma possono diventare aggressivi se li si fa aspettare tra uno stuzzichino e l’altro e potrebbero anche mordere.

2. Il Museo dei Capelli ad Avanos in Turchia

Se vi capita di essere in Cappadocia e incontrare Chez Galip nel suo famoso studio di ceramica, noterete immediatamente che ha un hobby peculiare. Dopo aver acquistato uno o due souvenir turchi fatti a mano a Avanos, vi consigliamo di dirigervi dalla parte opposta della città per visitare il suo vecchio studio, che è stato trasformato nel Museo dei Capelli. Non uno dei luoghi abbandonati ma sicuramente uno dei posti più unici in assoluto. A partire dagli anni ’70, Chez Galip ha infatti raccolto campioni di capelli femminili e oggi la maggior parte delle 16.000 ciocche di capelli sono corredate di schede informative allegate. L’ingresso al museo è gratuito e lasciare una ciocca di capelli non è obbligatorio. Due volte all’anno, a giugno e dicembre, vengono estratte a sorte un paio di persone che hanno lasciato una ciocca di capelli nel Museo alle quali il ceramista regala una vacanza di una settimana in Cappadocia con accesso ai suoi laboratori.

3. Ronda, la Città di Roccia in Spagna

Non molte città possono vantare una collocazione così precaria e unica come Ronda, in Spagna, che affonda le sue radici nel VI secolo a.C. Questo piccolo villaggio dell’Andalusia è noto non solo per la sua storia, ma anche per la sua posizione a picco su una gola. La gola è profonda più di 300 piedi e attraversa tutta la città: case, ristoranti, hotel e tutti gli edifici si sono dunque sviluppati sui bordi a picco della gola, rendendo il panorama davvero unico. Potete attraversare il Puente Nuevo e affacciarvi per godervi la vista dall’alto per poi visitare la vicina Plaza de Toros, una delle arene più antiche della Spagna.

4. Le Waitomo Caves in Nuova Zelanda

Oggi sono molte le persone che vanno a visitare queste incredibili grotte in Nuova Zelanda di cui potreste aver sentito parlare per via della loro peculiarità: le grotte sono infatti abitate da milioni di lucciole che ne illuminano gli interni rendendo questa una delle attrazioni naturali più incredibili al mondo, da godere grazie a visite guidate organizzate dal Governo neozelandese. Sono dunque uno dei luoghi abbandonati… ma in realtà abitati da strane creature! Una meta davvero unica e per viaggiatori avventurosi: infatti a ben pensarci questa grotte sono piene di insetti attaccati al soffitto che da millenni abitano in un luogo lontanissimo dalla superficie e raggiungibile scendendo parecchio sotto terra. Insomma, un luogo che al solo pensiero potrebbe far rabbrividire chiunque!

5. La Laguna Blu a Grindavík in Islanda

Una delle migliori esperienze di viaggio in Islanda, e non solo, è la Blue Lagoon, la famosa piscina geotermica che si trova molto vicino all’aeroporto di Reykjavik. Si dice che abbia proprietà medicinali ed è conosciuta per permettere a chiunque di rilassarsi, immergersi e nuotare nelle sue acque ricche di minerali. Un bagno alla Laguna Blu è davvero suggestivo, con il vapore che sale dal basso e la superficie dell’acqua blu come simile al vetro. E se si è fortunati in inverno si può anche assistere all’Aurora Boreale, uno spettacolo naturale di luci colorate che danzano nel cielo.

6. La Porta per l’Inferno in Turkmenistan

Il cratere Darvaza è una meraviglia creata dall’uomo a seguito dell’utilizzo del gas naturale presente in questa zona del Turkmenistan. Dopo che il gas aveva cominciato a diffondersi all’interno della grotta sotterranea negli anni ’70, gli abitanti della zona hanno deciso di placarne la fuga dando fuoco al gas e alla grotta. Un’idea che non era delle più sicure ma motivata dalla credenza che il fuoco si sarebbe spento in poche settimane. Decenni dopo, le fiamme sono ancora vive e hanno creato un vero e proprio buco nella terra, oggi visitato da persone provenienti da tutto il mondo. L’apertura è grande come un campo di calcio e vederla dal vivo è davvero un’esperienza unica.

7. La Città Fantasma di Tombstone in Arizona

Si dice che la città fantasma di Tombstone sia una delle città in stile Western degli Stati Uniti rimasta uguale nonostante il passare del tempo, a differenza di altre città fantasma che sono andate completamente distrutte. Le attrazioni di Tombstone sono abbastanza kitsch ma tra le sue strade risuona prepotente la storia del selvaggio West americano, quello che abbiamo imparato a conoscere al cinema. È possibile scendere in una miniera per vivere l’esperienza dei minatori del 1800 oppure passeggiare per la città per vedere le vecchie fumerie d’oppio o immaginare di essere parte di una sparatoria tra cowboy. Tombstone è davvero un paradiso per tutti coloro alla ricerca di qualcosa di unico e culturalmente rilevante quando si parla di storia americana.

8. L’Abundant Life Building di Tulsa in Oklahoma

Luoghi ed edifici abbandonati sono spesso parte del panorama urbano di molte città degli Stati Uniti, specialmente nelle periferie. Ma l’Abundant Life Building che si trova a Tulsa, in Oklahoma, è tra i più strani in quanto è privo di finestre e caratterizzato da una facciata a rombi decisamente peculiare. Costruito alla fine degli anni ’50, nasce nelle intenzioni come ufficio elegante e moderno per rivitalizzare il centro della città. È stato invece abbandonato negli anni ’80 e non può essere ristrutturato né utilizzato a causa della presenza eccessiva di amianto. L’interno è piuttosto decadente dopo decenni di abbandono e gli attuali proprietari continuano a sostenere di volerlo abbattere al più presto: meglio visitarlo prima che sia troppo tardi.

9. La Neskowin Ghost Forest in Oregon

Fate attenzione a non farvi male mentre passeggiate sulla spiaggia di Tillamook in Oregon. Qui infatti si trovano dozzine di tronchi di albero, oggi in decomposizione e nascosti sotto la sabbia, residuo di una foresta che millenni fa lambiva proprio la costa. Ammirare la Neskowin Ghost Forest al tramonto è davvero un’esperienza unica: infatti è in questo momento della giornata che, con l’abbassamento della marea, si possono intravedere i tronchi degli alberi che emergono dal mare.

10. L’Arikok National Park ad Aruba

Se le coste di Aruba sono generalmente piene di turisti, le zone più interne restano invece molto più tranquille anche per via di un paesaggio arido e desertico. Nonostante siamo lontani dall’atmosfera caraibica della costa, la visita a questa parte dell’isola di Aruba è assolutamente imperdibile, specialmente l’Arikok National Park. Al suo interno si trovano le grotte Quadirikiri, Fontein e Huliba, inondate da fasci di luce che passano attraverso piccole aperture che si aprono sulla superficie. Ciò che rende queste grotte inquietanti è la presenza di colonie di pipistrelli che da millenni hanno scelto questa location come la loro residenza. I viaggiatori più temerari non possono perdersi lo spettacolo di una visita in notturna quando i pipistrelli sono più attivi!

11. Il Museo degli Alchimisti e dei Maghi a Praga

Se amate la magia e il mistero, il Museo degli Alchimisti e dei Maghi a Praga è davvero imperdibile. L’esposizione permanente racconta la storia della vecchia Praga mostrando luoghi incompresi, abbandonati e dimenticati e le persone che li hanno abitati. Qui potete imparare i trucchi del mestiere da famosi maghi del passato e sapere tutto su alchimisti, streghe e professionisti dell’occulto.

12. Le Alamere Falls a Bolinas in California

La maggior parte delle cascate finisce in una piscina naturale o in un lago: ne avete mai vista una che precipita direttamente nell’Oceano? Le Alamere Falls sono cascate che scendono da una scogliera direttamente nell’Oceano. Questo spettacolo della natura si trova a poco più di un’ora da San Francisco e può essere raggiunto solo tramite un sentiero abbastanza estenuante lungo circa 22 km. La fatica è ripagata da una vista stupenda sia dall’alto che dal basso.

