12ª edição da Exposição Agropecuária de Vale do Paraíso, RO, tem data confirmada

A Associação dos Criadores de Vale do Paraíso (Ascrivale) confirmou a realização da 12ª edição da Exposição Agropecuária de Vale do Paraíso (Expovale) de 2023.

Segundo os organizadores, o evento vai acontecer entre 13 e 16 de julho, com a realização de rodeios, shows e concurso leiteiro, com produtores da região.

“O grande diferencial, é que vamos trabalhar com as pessoas do município. Já fizemos a cotação para fazer a praça de alimentação”, explicou o presidente da Ascrivale.

A programação da Exposição começa ainda em junho, com a realização do Baile da Rainha, previso para acontecer no dia 9. Em julho, pra dar início ao evento, deve acontecer a Cavalgada no município.

No dia do anúncio da data da Expovale, os organizadores começaram a limpeza e a preparação do Parque de Exposição da cidade.

