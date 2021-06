131-anni-di-prevenzione-primaria.

Il prossimo 6 luglio ricorre la giornata istitutiva del Vigile Sanitario (regio decreto 6 luglio 1890, n. 70421), precursore dell’attuale profilo sanitario del Tecnico della Prevenzione (DMS 58/1997); l’UNPISI Tecnici della Prevenzione ha organizzato una videoconferenza commemorativa ed una tavola rotonda.

Questo operatore sanitario svolge da sempre la professione sanitaria ed i propri compiti istituzionali, tanto da essere stata conferita con decreto del Presidente della Repubblica nel 1965 la medaglia d’oro al merito della sanità pubblica.



I Tecnici della Prevenzione lavorano nel Servizio Sanitario d’Italia negli uffici ispettivi dei dipartimenti di sanità pubblica nei settori della sicurezza del lavoro, degli alimenti e sanità pubblica e nelle Agenzie nazionali ambientali rivestono per i loro delicati compiti la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria; sono stati impegnati in prima linea nel contribuire al contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19 “adattandosi” a nuove attività come l’attività di contact tracing, assistenza, supporto al Servizio Igiene Pubblica ecc.



La festa è il 06 Luglio 1890, un giorno speciale per tutti i professionisti un’occasione per riflettere sulle radici storiche e culturali di questa professione e coglierne le prospettive professionali future.

In programma anche una videoconferenza con partecipazione gratuita. Per maggiori informazioni:

