139-milioni-di-tonnellate-nel-2021:-aumentano-ancora-i-rifiuti-di-plastica-monouso

Nonostante la crescente consapevolezza dei consumatori, l’attenzione delle aziende e l’inasprimento delle normative a livello globale, la produzione di plastica monouso è aumentata di 6 milioni di tonnellate all’anno tra il 2019 e il 2021, raggiungendo quota 139 milioni di tonnellate. È quanto emerge dal rapporto “Plastic Waste Makers Index”, pubblicato dalla Fondazione australiana Minderoo. Il documento rileva anche come, nel frattempo, sia rimasta invariata la classifica delle prime 20 aziende petrolchimiche produttrici di polimeri vergini destinati alla plastica monouso, con il gruppo ExxonMobil in “vetta” e Sinopec, Dow, Indorama Ventures e Saudi Aramco a completare la cinquina di testa.

Andrew Forrest, presidente della Minderoo Foundation definisce “scioccanti” i risultati di questa seconda edizione del “Plastic Waste Makers Index”. “Per l’industria petrolchimica – denuncia Forrest – sostenere il contrario è greenwashing di prim’ordine. Abbiamo bisogno di un approccio fondamentalmente diverso, che chiuda il rubinetto sulla nuova produzione di plastica. Abbiamo bisogno di un ‘premio polimerico’ su ogni chilogrammo di polimero plastico prodotto da combustibili fossili”.

Il rapporto evidenzia come la maggior parte delle emissioni siano prodotte dalle industrie del petrolio e del gas e petrolchimiche nella parte “a monte” del ciclo di vita. Il riciclo meccanico riduce le emissioni dalla culla alla tomba di almeno il 30-40% rispetto alla produzione di polimeri da combustibili fossili evitando così le emissioni a monte. Sebbene le opportunità di riduzione delle emissioni derivanti dal riciclo siano significative, possono essere solo una parte della soluzione verso un’economia della plastica pari a zero.

Dal 2019 al 2021 – sottolinea Minderoo – la crescita della plastica monouso realizzata con polimeri vergini è stata 15 volte superiore a quella delle materie prime riciclate. Le aziende petrolchimiche si stanno (naturalmente) espandendo nel riciclo solo nei mercati in cui le condizioni economiche sono (in qualche modo) più favorevoli. Si tratta di mercati nei quali le politiche sono più progressiste e la domanda di plastica riciclata è più forte.

