147 vjetori i lindjes së Faik Konicës

Faik Konica, lindi më 15 mars të vitit 1876 në Konicë dhe vdiç më 14 dhjetor të vitit 1942 në Uashington, ishte magjistër i artit dhe letërsisë, aktivist kombëtarë dhe shkrimtar shqiptar.

Rrjedh nga një familje e vjetër feudale. Mësimet e para i mori në vendlindje, në gjuhën turke, arabe dhe greke.

Faik Konica është poet dhe autor/publicist shumë i njohur. Faik Konica mori mësimet e para në Konicë dhe i vijoi për pakë kohë te Jezuitët në veri, në Shkodër. Më pas u shkollua në shkollat franceze në Lindje, në Stamboll.

Në Dizhon dhe në Paris, ndoqi studimet për filozofi. Ai fitoi disa konkurse, duke u nderuar me çmime për aftësitë e tij intelektuale jo të zakonshme. U diplomua për letërsi në Universitetin e Harvardit të SHBA.

Ai mësoi gjithnjë dhe thoshte vetë se ishte një student i perjetshëm. Konica mbahet si një nga njerzit më të ditur në kulturën shqiptare të këtij shekulli. Rruga e tij shkollore e jetës tregon se ai e njohu Shqipërinë nga Jugu në Veri dhe shkoi gjithnjë prej Lindjës në Përëndim. Kjo është rruga e tij e zhvillimit kulturor.

Konica ka zhvilluar veprimtari të jashtëzakonshme kulturore e atdhetare me botimin e revistave “Albania e Trumpeta e Krujës” me themelimin e shoqëris VATRA dhe me redaktimin e gazetës “Dielli” në Amerikë.

Mirëpo, vlera më madhe e punës së tij është bindja se kombi nuk ndërrohet pa vetëdijën për identitetin e tij.

Prandaj bëri perpjekje të mëdha për krijimin e alfabetit të përbashkët, për krijimin e normës së gjuhës së përbashkët të shkrimit dhe kundërshtimin e kulturave të mbyllura krahinore si në nivel të krijimtaris ashtu edhe në nivel të propagandës kombëtare.

Konica mori pjesë dhe në jetën politike shqiptare: u zgjodh kryetar në Kongresin e Trieshtës (1913), ku kundërshtoi copëtimin e Shqipërisë; ishte anëtar i Qevërisë së Vidit dhe u emërua ambasador i Shqipërisë në SHBA deri në vdekje.

I pa sherrin politikës, si shumë shkrimtarë shqiptarë. Ai vetë mendonte se s’duhet të hidhërohet njeriu kur humb një lojë politike (për Nolin).

Por e pësoi dhe vetë, veprimtaria e tij politike dhe letrare u keq interpretua nga regjimi komunist. Faik Konica është themeluesi i modelit kulturor kritik të letërsisë shqipe, themelues i kritikës letrare, si dhe nismëtar i prozës moderne shqipe.

Gjykimi i tij kritik për veprat e kohës mbetet i pazëvendësueshëm dhe sot. Konica krioi një stil të ri në letrat shqipe. Shumë kritikë e kan cilësuar si krijuesin e prozës shqiptare, ndërsa Noli e pranon si mësuësin e tij në stil e në gjuhë.

Ai ishtë i veçantë në të gjitha fushat e veprimtarisë, ndërsa vlera të pamohueshme të tij, mbetën veprat:” Një ambasadë e Zulluve në Paris “(1922), ” Dr. Gjilpëra (1824). ” Shqipëria si m’u duk “(1928), si dhe esetë për Shqipërinë. Kishtë stil të veçantë dhe ishtë mjeshtër i formave të shkurtra letrare.

MJESHTRIN I FJALËS SHQIPE, të cilin shumë autor të huaj e vlersuan lart, -si Studenti më i aftë i asaj kohe (dhe mbante kontakte me Molier).

Vdiq më 15 dhjetor të vitit 1942.

Vajtim për robëri të shqiptarëvet



Seç qenkeni për të qarë! O të humbur shqipëtarë,Seç qenkeni për të qarë! Për të qar’ e për të sharë,

Për të shar’ e për të vrarë! Armiqtë mbë dhé ju hodhnë,

Dhe ju shtypnë sa u lodhnë! Sa u lodhn’ e sa ju ngopnë

Ju gdhendnë edhe ju rropnë. As bukë, as brekë s’ju lanë,

Ju punoni, ata hanë! Nuk ju lan’ as pakë nderë

Q’e kini pasur përherë. As nder, as turp, as gjak s’kini

Unji kryet dhe po rrini. I duroni vet armiqtë;

Prisni vdekjen apo vdiqtë? Shërbëtorë t’Anadollit,

Kleçk e lodra të Stambollit. Në mos u shove fare,

Ndizu, zemra shqipëtare! O shqipëtarë barkzbrazur,

Fustançjerr’ e këmbëzbathur Zemërohuni një herë,

Mprehni kordhët për të prerë, Mprehni kordh’ e mprehni pallë

Të ju ndritin yj mi ballë, Ti frikësoni zuzarët

Ç’i shuan shqipëtarët, E në vend tuaj të rroni

Si të doni e si të thoni!

– Poezi nga Faik Konica

The post 147 vjetori i lindjes së Faik Konicës appeared first on Dukagjini.

The post 147 vjetori i lindjes së Faik Konicës appeared first on Dukagjini.

pappa2200