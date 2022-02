À seulement 16 ans, Audra Hanson a dû se battre contre une addiction à l’alcool. Neuf ans plus tard, la jeune femme raconte comment elle s’en est sortie après de nombreux allers-retours à l’hôpital.

Audra Hanson a bu son premier verre d’alcool à l’âge de 16 ans. Le début d’une longue descente aux enfers pour la jeune Américaine originaire de Fargo dans le Dakota du Nord. “C’était la réponse à tous mes problèmes, je n’avais plus d’anxiété, je me sentais heureuse et libre“ a-t-elle confié au Daily Mirror. À l’époque, la jeune femme évoluait au sein d’un entourage qui l’encourageait à boire. D’étudiante studieuse, elle est passée à ado fêtarde, enchaînant les soirées arrosées et ses notes scolaires en ont payé le prix : “J’ai commencé à boire et à sécher les cours. Je ne prenais plus rien au sérieux. Pendant ma Terminale, je suis allée quelques fois en classe ivre.”

@girlunconventional Not always easy, but I wouldn’t trade it for anything ❤️ #recovery #sobertok #whenimolder #fyp ♬ original sound – NERUKESSA ️‍

À partir de 18 ans, Audra Hanson consommait tellement d’alcool qu’elle souffrait de trous noirs. “Je pouvais facilement terminer des bouteilles de vin à moi toute seule.” Les épisodes de black-out sont devenus de plus en plus fréquents tant la jeune femme buvait pratiquement tous les jours. Une situation qui a eu un effet néfaste sur sa santé mentale, au point qu’elle “détestait” la personne qu’elle était devenue : “J’ai commencé à avoir des gueules de bois horribles quand j’avais 20/21 ans. Mon corps rejetait complètement l’alcool, j’avais l’impression qu’il s’éteignait. Mes gueules de bois duraient plusieurs jours pendant lesquels j’avais des tremblements, des sueurs froides, des vomissements, la vision floue, du mal à respirer et une grande fatigue.”

“J’ai enfin pris conscience de mon alcoolisme”

Au plus mal, Audra Hanson a été hospitalisée pas moins de 15 fois avant de sortir la tête de l’eau. Tout a basculé en septembre 2018 lorsqu’elle a consulté un médecin pour une angine après un séjour à Las Vegas. Le professionnel de santé lui a rappelé les dangers de sa consommation excessive d’alcool et cette mise en garde a été le déclic : “C’est ce que j’avais besoin d’entendre ce jour là et j’ai enfin pris conscience de mon alcoolisme.” À l’aube de ses 22 ans, la jolie blonde a passé six mois dans un centre d’addictologie. Si la jeune femme a rechuté deux fois, elle poursuit actuellement son combat pour rester sobre. Celle qui est désormais responsable du développement d’un centre de traitement pour les personnes toxicomanes, partage son histoire sur sa page TikTok.