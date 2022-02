Incroyable mais vrai ! Randy Waites, un homme originaire de Californie, a découvert qu’il avait un frère caché en allumant sa télévision.

Randy Waites ne s’attendait certainement pas à retrouver son frère caché en allumant sa télévision, et pourtant, c’est exactement ce qu’il s’est passé. Alors qu’il regardait un reportage sur les chutes de neige, le Californien a été intrigué en entendant que l’homme interviewé s’appelait Eddie Waites. Par curiosité, il a demandé à sa fille Cambria d’en découvrir plus à ce sujet. “J’ai vu les traits physiques d’Eddie et j’ai trouvé qu’il ressemblait beaucoup à mon père. J’ai fait mes recherches en essayant d’amasser le plus d’informations possibles” a confié la jeune femme à la chaîne locale KCRA.

Our coverage just ran in the 5pm show, but you can catch this incredible story — and the very special in-person meeting between these two brothers — again tonight on @kcranews at 10. pic.twitter.com/xVaM5LqgZT

— Stephanie Lin (@StephanieLinTV) February 6, 2022

Peu de temps après, les deux hommes se sont contactés par téléphone. Un premier appel qui a tout changé. “C’était incroyable” a notamment confié Randy Waites. Quant aux doutes d’Eddie, ils se sont rapidement envolés lorsqu’il a rencontré son frère le 6 février dernier : “J’ai immédiatement ressenti des frissons de la tête aux pieds. Au début, je pensais que ce n’était pas possible. Quand j’ai vu une photo de lui, j’ai vu mon père. J’ai vu notre père. J’ai su que c’était vrai.” Ces retrouvailles inattendues ont également permis à Randy d’en apprendre plus sur son géniteur, un homme qui n’a jamais fait partie de sa vie.

“Avoir non seulement un frère mais une famille dont j’ignorais l’existence, je n’ai pas les mots”

“Je n’ai jamais rencontré mon père ni jamais vu une photo de lui de toute ma vie” a révélé Randy à la chaîne locale. Et d’ajouter : “Eddie m’a envoyé pas mal de choses comme des photos de mon grand-père. Cela m’a permis de combler les trous dans l’histoire familiale que je n’ai jamais eue de ce côté-là.” Étonnamment, les deux frères ont grandi à une quarantaine de kilomètres l’un de l’autre. Désormais réunis, ils comptent bien rattraper le temps perdu. “C’est comme vivre une expérience hors de mon corps. Toute cette histoire est surréaliste. Avoir non seulement un frère mais une famille dont j’ignorais l’existence, je n’ai pas les mots. C’est incroyable” a conclu Eddie, plus heureux que jamais.