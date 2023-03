15,8 mil motoristas foram multados por avançar o sinal vermelho em Araraquara em 2022

Aumento de 10,4%. Também houve 26,8 mil autuações por excesso de velocidade no ano. Número de multas por avanço de sinal cresce em Araraquara

O número de multas de trânsito para motoristas que passaram pelo sinal vermelho em Araraquara (SP) aumentou em 10,4% em 2022 em comparação com o ano de 2021. No ano passado, foram emitidas 15.799 autuações para este tipo de infração.

Segundo o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), avançar o sinal vermelho é infração gravíssima e rende multa de R$ 293,47, além de sete pontos na carteira de habilitação.

Número de motoristas que ultrapassam o sinal vermelho em Araraquara

Segundo o secretario municipal de Cooperação dos Assuntos de Segurança Pública, Coronel João Alberto Nogueira Filho, os motociclistas são responsáveis pela maioria das multas por passar no sinal vermelho.

Araraquara tem 18 radares, sendo seis portáteis e 12 fixos, dos quais, seis deles tem câmeras que apontam avanço do semáforo.

De acordo com o secretário, a prefeitura irá ampliar o número de equipamentos híbridos na região central da cidade até abril.

Queda de infrações

Além das 15.799 autuações por ultrapassar o sinal vermelho, foram emitidas outras 26,8 mil multas por excesso de velocidade no ano com base no monitoramento dos radares.

Apesar do aumento de multas por ultrapassar o sinal vermelho, o número total de multas em Araraquara caiu em 2022 em relação a 2021. Foram lavradas, no total, 42.673 multas, 18,9% menos do que em 2021, quando foram emitidas 52.631.

Veja os indicadores do trânsito da cidade nos dois anos:

Trânsito de Araraquara

