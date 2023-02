16 pessoas são presas durante fim de semana de Carnaval na Grande Aracaju

O balanço das ocorrências foi divulgado pela Polícia Civil. Polícia Civil de Sergipe

Leonardo Barreto/ arquivo

16 autos de prisão em flagrante foram registrados durante o fim de semana de Carnaval na Grande Aracaju. O balanço das ocorrências foi divulgado pela Polícia Civil nesta segunda-feira (20).

Segundo a PC, houve prisões por tentativa de homicídio (uma ocorrência), tráfico de drogas (dois casos), embriaguez ao volante (três ocorrências), furto qualificado (dois casos), porte ilegal de arma (um caso) e ocorrências relacionadas aos atendimentos a grupos vulneráveis (sete casos).

As ocorrências foram registradas na Central de Flagrantes, Departamento de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAGV) e 11ª Delegacia Metropolitana (11ª DM).

De acordo com a coordenadora operacional das delegacias da capital, Nalile Castro, o número de ocorrências levadas às unidades plantonistas de Aracaju e região metropolitana está dentro do esperado para o período. “Um reflexo do trabalho integrado das forças policiais do estado”, disse.

Denúncias sobre crimes podem ser feitas de forma anônima, pelo número 181.

Vito Califano