Il y a bien des manières d’apprendre sa grossesse. Mais parmi les plus originales, celle de Laura figure certainement en bonne place ! Alors qu’elle n’a que 17 ans, la jeune femme apprend qu’elle attend son enfant en se faisant épiler…

Pressentiments, symptômes divers, … chaque maman se souvient de la manière dont elle a commencé à suspecter une grossesse. Sans compter le classique test ainsi que la prise de sang venant confirmer le diagnostic !

Pour Laura, découvrir qu’elle était enceinte s’est révélé être bien différent ! C’est sur le réseau social TikTok qu’elle a tenu à partager son incroyable histoire…

Une intense douleur

« Voici comment j’ai découvert que j’étais enceinte après avoir reçu ma première épilation brésilienne » déclarait-elle dans une vidéo postée sur TikTok. Avec un tel énoncé, difficile de ne pas connaitre le récit en intégralité ! « J’avais 17 ans et j’étais super maladroite » racontait Laura. En se rendant chez l’esthéticienne, la jeune fille lui fait une demande précise « Je portais une jupe courte alors je lui ai demandé « Puis-je garder ma jupe et juste la remonter en enlevant mes sous-vêtements ? ». Une fois sa proposition acceptée, l’épilation du maillot commence. Pour la jeune femme, c’est une épreuve « C’était super douloureux » a-t’elle indiqué, précisant que la cire lui apparaissait extrêmement chaude au contact de sa peau.

Une découverte inattendue

Continuant à crier de douleur malgré la promesse de l’esthéticienne d’employer une cire à parfaite température, celle-ci finit par lui poser une question qui laisse Laura incrédule « Elle me regarde et elle me dit « Tu n’es pas enceinte, n’est-ce pas ? » ». Choquée, Laura lui rétorque que cela est impossible, mais, dans son esprit, le doute commence à germer. La jeune femme réfléchi longuement à la date de ses dernières règles et comprend que cette possibilité existe. Après ce rendez-vous, Laura a confirmation de sa grossesse auprès d’un médecin. Aujourd’hui, avec le recul, elle est toujours étonnée de voir que la première à avoir soupçonné sa grossesse ait été son esthéticienne. En effet, avec la grossesse, la peau devient plus sensible ce qui peut rendre l’épilation bien plus douloureuse. Visionnée à plus de 25 000 reprises, le compte-rendu de Laura n’a laissé personne indifférent et d’autres femmes ont partagé des histoires tout aussi étonnantes telles que celle-ci « Une amie pensait qu’elle était enceinte et voulait faire un test mais pas seule. Alors elle m’a demandé de le faire avec elle et j’ai découvert ma grossesse ! ».