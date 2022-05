Cette jeune maman a toujours été introvertie. À tel point que gérer ses deux enfants extravertis la force à sortir de sa zone de confort.

Introvertie depuis toute petite, Karla (prénom d’emprunt) est restée la même en grandissant. Un trait de personnalité qu’elle partage avec son époux Andrew. “C’est l’une des premières choses qui m’a attirée chez lui donc on peut dire qu’il est mon âme-sœur de bien des façons” a-t-elle confié dans le média australien 9Honey. Ses enfants sont toutefois complètement différents : “Mon aînée Sienna, âgée de 9 ans, a une grosse personnalité. Elle parle tout le temps et aime dire aux autres ce qu’elle ressent et ce qui se passe dans sa vie, jour et nuit. Sa petite sœur Liberty est encore plus extravertie, et ensemble, elles sont assez épuisantes.”

Karla a décrit plusieurs événements durant lesquels ses enfants n’ont pas eu froid aux yeux. Comme lors d’un après-midi en famille : “À un moment donné, j’ai retrouvé Sienna en train de parler avec ma cousine qui est docteure. Plus tard, elle m’a dit des choses que j’ignorais sur ma cousine. Quand je lui ai dit que j’étais surprise, elle m’a répondu ‘Si tu n’étais pas si timide, tu pourrais lui parler et apprendre des choses, elle est super intéressante !‘” Mais également pendant un voyage aux îles Fidji : “Un soir, alors que nous étions en plein dîner, des femmes en tenues traditionnelles ont commencé à danser. Elles invitaient des gens à les rejoindre et bien évidemment, mes filles ont été les premières à courir sur scène.”

“Élever des extravertis n’est clairement pas ce pour quoi j’avais signé”

Si l’assurance de Sienna et Liberty lui demande beaucoup d’énergie, Karla est assez admiratrice : “J’envie mes filles parfois. J’adorerais avoir le courage de danser sur une scène aux îles Fidji. Mais j’apprends beaucoup de mes filles. Leurs bavardages incessants est divertissant et c’est aussi une bonne façon de savoir ce qui se passe dans leurs têtes.” Si ses progénitures la forcent à sortir de ses retranchements, la jeune maman est ravie qu’elles soient toujours franches avec elle : “Je me sens chanceuse d’avoir des filles qui communiquent aussi bien, même si élever des extravertis n’est clairement pas ce pour quoi j’avais signé.”