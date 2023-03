175 quilos de drogas são apreendidos na Zona Sul de Aracaju; parte do material estava enterrado

Nas últimas 24 horas, cerca de 237 quilos de entorpecentes foram encontrados na capital. Operação apreende 175 quilos de drogas na Zona Sul de Aracaju

SSP/SE

Uma operação contra o tráfico resultou na apreensão de 175 quilos de drogas e uma prisão em flagrante, entre a quinta (2) e a sexta-feira (3), no Bairro Santa Maria, na Zona Sul de Aracaju. De acordo com a Polícia Civil, parte do material estava enterrado em um terreno numa região conhecida como Ponta da Asa.

A ação foi realizada pelo Departamento de Narcóticos (Denarc), com o apoio do Grupo Tático Operacional da Guarda Municipal de Aracaju.

As investigações continuam em andamento. “Foi instaurado um inquérito policial, e as investigações seguirão para que todos os responsáveis sejam identificados e punidos”, disse o delegado Ataíde Alves.

Outras apreensões

Na tarde da quinta-feira, cerca de 16 quilos de maconha e cocaína foram apreendidos pela Polícia Militar no Bairro Santos Dumont, Zona Norte da capital nessa quinta-feira. Um homem foi preso em flagrante.

No Bairro Capucho, uma mulher foi presa e outros 45 quilos de maconha, cocaína e crack foram encontrados.

A Polícia Civil solicita que informações sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.

valipomponi