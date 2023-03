188 anos de Campos são celebrados na praça da cidade com presença de autoridades do Estado

Nove ambulâncias do SAMU foram entregues para a cidade que passam a atender a população da cidade. Campos comemora aniversário nesta terça-feira

A Praça São Salvador, em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, foi palco de homenagem, nesta terça-feira (28), pelos 188 anos da elevação de vila à categoria de cidade.

O prefeito Wladimir Garotinho recebeu do vice-governador Thiago Pampollha, as chaves das nove ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) que foram destinadas à cidade.

Comemoração pelos 188 anos de Campos ocorreu na Praça São Salvador nesta terça-feira (28)

Pampolha vistoriou a segunda etapa de obras do Hospital Geral de Guarus (HGG), que consiste na reforma e ampliação do Novo HGG.

Além disso, como parte da programação de aniversário, uma apresentação da Orquestra Sinfônica Mariuccia Iacovino, da ONG Orquestrando a Vida, foi realizada na praça central de Campos.

Um concerto da Orquestra ainda ocorrerá na noite desta terça-feira (28), no Teatro Municipal Trianon, encerrando as comemorações.

O evento tem entrada franca e os convites poderão ser retirados, na bilheteria do teatro, a partir desta terça-feira (21), das 10h às 17h, com o limite de três bilhetes por espectador.

É preciso levar um quilo de alimento não-perecível, por cada bilhete retirado.

