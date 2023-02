1º dia de regras sobre bebidas em garrafas de vidro no carnaval de rua em Campinas tem falta de fiscalização e foliões surpresos

Decreto proíbe porte e comércio para ambulantes, além de consumo em raio de até 500 metros dos eventos. Reportagem flagrou descumprimento e não constatou abordagem na multidão. Regra sobre bebidas alcoólicas em garrafas de vidro surpreende foliões em Campinas

O primeiro dia de validade do decreto que proíbe a venda e porte de bebidas em garrafas de vidro por ambulantes no carnaval de rua em Campinas (SP), e orienta o descarte imediato da embalagem para quem consumir em um raio de até 500 metros dos locais dos eventos, foi marcado por falta de fiscalização efetiva da Guarda e foliões surpresos e desinformados. Veja flagrantes no vídeo acima.

A medida imposta pela prefeitura no período entre este sábado (11) e 22 de fevereiro foi divulgada apenas no dia anterior, por meio de publicação em Diário Oficial. Confira aqui a íntegra do texto.

Jovem com garrafa de vidro na Praça Bento Quirino, em Campinas

Reprodução/EPTV

Garrafa de vidro deixada ao chão perto de foliões, em Campinas

Reprodução/EPTV

Flagrantes

Durante reportagem na Praça Bento Quirino, região central, a reportagem da EPTV, afiliada da TV Globo, constatou uma série de descumprimentos da medida, embora uma viatura da Guarda estivesse parada perto, e outra tenha sido gravada no momento em que percorria vias próximas da área.

No período de gravação, contudo, ninguém foi até a multidão para solicitar o descarte de garrafas aos foliões que levaram de casa ao pré-carnaval, e embora algumas tenham sido deixadas ao chão.

O que diz a prefeitura?

Apesar das imagens gravadas pela reportagem, a prefeitura alegou que a Guarda de Campinas fez orientações para que as garrafas de vidro fossem eliminadas em locais corretos e admitiu que “grande parte” das pessoas levou bebidas de casa e “não tinha conhecimento sobre o decreto”.

Além disso, a administração ressaltou que nenhuma ocorrência foi registrada até esta publicação e alegou que a corporação vai intensificar as ações nos próximos dias com eventos de carnaval.

Apesar de viatura, reportagem não encontrou fiscalização na multidão de pré-carnaval em Campinas

Reprodução/EPTV

Quais são as regras?

De acordo com o texto do decreto, a fiscalização deve ocorrer nos locais onde há programação de eventos, desfiles e blocos de carnaval. Comércios e ambulantes que desobedecerem terão suspensão imediata do direito de comercializar e das licenças, informa a publicação.

Carnaval Campinas 2023: confira programação completa de 59 blocos de rua

Já os foliões ficam impedidos de consumir na rua bebidas em garrafas de vidro – alcoólicas ou não – em um raio de 500 metros dos locais dos eventos carnavalescos, “a partir de 3 (três) horas antes até 3 (três) horas após o encerramento dos eventos.”

“As bebidas alcoólicas e não alcoólicas em garrafas e recipientes de vidro somente poderão ser comercializadas para consumo dentro dos estabelecimentos comerciais.”, ressalta o decreto.

Os estabelecimentos com alvará para funcionar 24 horas precisam manter a restrição até as 7h do dia seguinte ao evento noturno. “A fiscalização dos estabelecimentos comerciais é de competência da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo (Seplurb), enquanto que as demais atribuições previstas neste Decreto competem à Setec e à Guarda Municipal.”, complementa o texto.

O decreto estabelece ainda que foliões flagrados com garrafas de vidro devem descartar imediatamente a bebida em local designado pelo agente fiscalizador.

O decreto também proíbe o uso de instrumentos musicais e aparelhos sonoros de qualquer espécie.

VÍDEOS: confira outros destaques da região

Veja mais notícias da região no g1 Campinas

valipomponi