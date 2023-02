1º lugar geral da Ufes no Sisu e aprovado em Medicina na USP estudava 6 horas por dia: ‘Muito treino’

Com a dedicação e foco nos estudos, Guilherme Marchiori conseguiu aumentar o desempenho no Enem de 790 na prova objetiva e 860 em redação em 2021 para 841 na prova objetiva e 960 em redação em 2022. Guilherme Marchiori, de 19 anos, passou no vestibular da USP e é o primeiro colocado geral da Ufes pelo Sisu

Guilherme Marchiori, de 19 anos, primeiro lugar geral na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu) para o curso de Engenharia Civil, também aprovado em Medicina na Universidade de São Paulo (USP), disse que estudou cerca de seis horas por dia durante a preparação para as provas.

O Sisu usa as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022 para selecionar alunos que desejam estudar em universidades públicas. Já a USP usa notas da Fuvest.

Morador de Vila Velha, na Grande Vitória, Guilherme atribuiu o bom desempenho no Enem e no processo seletivo da universidade paulista à sua dedicação aos estudos e muito treino.

“Foi muito treino. Acho que fiz mais de 20 provas do Enem. Alguns meses antes da prova comecei a fazer quase uma por dia para ficar acostumado com o estilo. Chegando na hora, mesmo com o nervosismo, você consegue fazer a prova”, contou o estudante.

O futuro universitário foi bolsista de um cursinho particular on-line e se formou em Técnico em Mecânica no Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes).

Com a dedicação e foco nos estudos, Guilherme conseguiu aumentar o desempenho no exame de 790 na prova objetiva em 2021 e 860 em redação para 841 na prova objetiva e 960 em redação em 2022.

Com os pesos do curso de Engenharia, a nota do futuro universitário chegou a 880 no Sisu.

“Assistia o curso on-line e continuava estudando e treinando em casa. Foi uma nota muito maior do que eu esperava, fiquei muito feliz. Foi a primeira vez que fiz o Enem pra valer”, disse Guilherme.

Estudante não vai assumir vaga na Ufes

Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), em Vitória

Como teve um bom desempenho em matemática, Guilherme optou pelo curso de Engenharia Civil na Ufes, mas não vai assumir a vaga porque quer cursar medicina na USP, aprovação que deixou não só ele, mas toda a família surpresos.

“A maior surpresa foi com o resultado da USP, que é considerado o vestibular mais difícil do país. Era diferente do Enem porque tinha duas fases, questões discursivas e leituras obrigatórias. Com o Ifes aprendi muita coisa. Vamos ver como será o decorrer do curso”, disse Guilherme.

Convocação do estudante Guilherme Marchiori para o curso de Medicina na USP

O estudante, que nunca morou fora do Espírito Santo, contou que começa a estudar no próximo dia 13 de março e está ansioso para iniciar a nova jornada.

“Já combinei com dois amigos de Vitória. A gente vai morar perto da faculdade e quando tiver um feriado posso voltar para casa e rever a família”, disse Guilherme.

Vittorio Ferla