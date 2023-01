2023,-aumentano-i-prezzi-di-mezzi-pubblici,-autostrade-e-benzina

Come da più parti preventivato, a causa di un’inflazione che non accenna a frenare, il nuovo anno si apre all’insegna di rincari per trasporti pubblici locali (con ritocchi alle tariffe dei biglietti di bus e metro), autostrade e carburanti. Per il 2023 le associazioni dei consumatori stimano una stangata di circa 2400 euro per le famiglie italiane, “cifra che non tiene conto dei possibili aumenti delle bollette di luce e gas”, avverte Assoutenti.

Nel dettaglio, per quanto riguarda il trasporto locale, e secondo quanto rileva Assoutenti, a Napoli il biglietto è già salito da qualche mese da 1 euro a 1,20 euro. Un aumento di 20 centesimi (da 2 a 2,20 euro) è previsto anche a Milano a partire dal 9 gennaio: la misura, decisa come adeguamento all’Istat, scatta dopo essere stata congelata la scorsa estate e in risposta ai costi energetici sensibilmente cresciuti.

Aumentano i prezzi dei trasporti anche a Parma, con il biglietto di corsa semplice che passa da 1,50 a 1,60 euro, mentre a Ferrara il biglietto dei bus passa da 1,30 a 1,50 euro. A Foggia, invece, il biglietto semplice costerà 1 euro (+10 centesimi) a partire dal marzo prossimo mentre a Roma il prezzo salirà di ben 50 centesimi (+33%), passando dagli attuali 1,50 euro a 2.

Rincari anche sul fronte dei pedaggi autostradali. Nonostante l’intervento del governo che con una norma ad hoc inserita nel decreto Milleproroghe ha bloccato buona parte degli adeguamenti tariffari per un altro anno, a partire dallo scorso 1° gennaio sono scattati gli aumenti del 2% dei pedaggi sulle arterie di competenza di Autostrade per l’Italia, a cui sia aggiungerà un ulteriore 1,34% dal primo luglio prossimo. Come sottolinea Il Sole 24 Ore, era dal 2018, dopo il crollo del ponte Morandi di Genova, che i pedaggi autostradali non subivano alcun incremento in Italia.

Sulla base delle nuove tariffe dei pedaggi, Assoutenti ha calcolato che adesso per andare da Roma (Sud) a Milano (Ovest), ad esempio, il costo sale dai 46,5 euro del 2022 agli attuali 47,3 euro, per poi raggiungere 48 euro a luglio, con un aumento di 1,5 euro. Se da Napoli (nord) a Milano si spendevano lo scorso anno 58,6 euro, adesso occorrono 59,7 euro e da luglio prossimo 60,5 euro.

Sempre secondo le stime di Assoutenti, l’eliminazione del taglio alle accise sui carburanti provocherà un aggravio di spesa in media pari a +366 euro annui a famiglia, mentre Staffetta quotidiana, il quotidiano delle fonti di energia, sottolinea come il costo di benzina e gasolio sia aumentato di circa 20 centesimi al litro rispetto al 30 dicembre.

“Sui trasporti gli italiani andranno incontro ad una vera e propria stangata nel corso del 2023”, ha dichiarato il presidente di Assoutenti, Furio Truzzi. “La cosa peggiore è che si tratta di rincari del tutto ingiusti, con i consumatori chiamati a pagare il conto della crisi economica in atto”. Secondo Truzzi “la scelta del governo Meloni di non prorogare il taglio delle accise è sbagliata, perché gli aumenti dei listini alla pompa produrranno rincari a cascata per beni e servizi in tutti i settori”.

Intanto, mentre le opposizioni accusano il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, il governo annuncia che dall’1 gennaio sono disponibili sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze i moduli per richiedere la Carta Acquisti con cui i cittadini di età pari o superiore ai 65 anni e i genitori di bambini di età inferiore ai tre anni, possono ottenere un contributo di 80 euro ogni due mesi per far fronte alle spese alimentari e sanitarie e per il pagamento delle bollette di luce e gas.

L’articolo 2023, aumentano i prezzi di mezzi pubblici, autostrade e benzina proviene da The Map Report.

