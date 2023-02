TOP aziende circa12.000 agenzie di marketing e protezione dati personali negli Stati Uniti

Ci sono quasi 12.000 agenzie di marketing e protezione dei dati negli Stati Uniti. Cumulativamente, danno lavoro a quasi 200.000 persone. La maggior parte di queste agenzie sono sconosciute. Hanno piccoli team di 25 o meno persone e generano meno di $ 5 milioni all’anno. Tuttavia, ci sono alcuni giganti del settore che sono il più vicino possibile ai nomi delle agenzie. In questo articolo, daremo uno sguardo alle principali agenzie di marketing negli Stati Uniti.

NOTA: questi elenchi includono solo agenzie che offrono una suite completa di servizi di marketing e pubblicità come marketing digitale, ottimizzazione dei motori di ricerca, web marketing, campagne pubblicitarie, pianificazione e acquisto di media, ecc. Abbiamo anche compilato un elenco delle migliori agenzie creative che specializzati in branding, progettazione di siti Web e progettazione grafica.

30 migliori agenzie di marketing nel 2023

2. OMD in tutto il mondo, $ 4 miliardi di entrate

3. VMLY&R, $ 4 miliardi di entrate

4. Mindshare, $ 3 miliardi di entrate

5. BBDO in tutto il mondo, $ 3 miliardi di entrate

6. Ogilvy, entrate per 3 miliardi di dollari

7. TBWA, $ 3 miliardi di entrate

8. DDB in tutto il mondo, $ 3 miliardi di entrate

9. McCann Worldgroup, $ 2 miliardi di entrate

10. Epsilon, $ 2 miliardi di entrate

11. Starcomm, $ 2 miliardi di entrate

12. MediaCom, $ 1 miliardo di entrate

13. Leo Burnett, entrate da $ 1 miliardo

14. Edelman, $ 1 miliardo di entrate

15. Grey Global Group, fatturato di 1 miliardo di dollari

16. Merkle, $ 1 miliardo di entrate

17. Universal McCann Worldwide, fatturato di 1 miliardo di dollari

18. Fleishman Hillard, $ 850 milioni di entrate

19. R/GA, 544 milioni di dollari di entrate

20. Enormi entrate da 408 milioni di dollari

21. Razorfish, $ 406 milioni di entrate

22. Wieden + Kennedy, $ 405 milioni di entrate

23. We Are Social, $ 200 milioni di entrate

24. Sid Lee, $ 184 milioni di entrate

25. Crispin Porter e Bogusky , 175 milioni di dollari di entrate

26. WebFX, $ 136 milioni di entrate

27. 3Q Digital, $ 130 milioni di entrate

28. Droga5, $ 126 milioni di entrate

29. Amp Agency, $ 125 milioni di entrate

30. VaynerMedia, $ 100 milioni di entrate

Uno sguardo più da vicino alle 11 principali agenzie di marketing multimiliardarie

Ci sono 11 agenzie in questo elenco delle migliori società di marketing che generano $ 2 miliardi o più ogni anno. Molti di loro sono filiali di holding molto più grandi: WPP , Omnicom Group e Publicis Groupe . Hanno tutti una presenza globale con uffici in più paesi e le loro squadre variano da 8.000 a 16.000 dipendenti.

Non sono solo le loro dimensioni o la reputazione del settore a definirle le migliori agenzie di marketing. Ognuna di queste agenzie riceve ogni anno numerosi premi che applaudono la loro creatività ed efficacia.

Le loro capacità spaziano dalla pianificazione creativa e dall’esecuzione di campagne di marketing digitali e tradizionali alla consulenza strategica sulla tecnologia di marketing e sui framework di esperienza del cliente.

1. Publicis in tutto il mondo

Publicis Worldwide è una rete globale di agenzie creative all’interno di Publicis Group. Fornisce idee strategiche basate su dati e tecnologia per guidare la trasformazione del marketing per i suoi clienti.

Le funzionalità includono pubblicità, strategia del marchio, acquisizione di clienti, marketing digitale, marketing esperienziale, marketing integrato, marketing mobile, social media e altro ancora.

I fatti in breve

Fondata nel 1926

Sede a Seattle

16.000 membri del team

$ 5 miliardi di entrate annuali

Riconoscimenti recenti

Classificato dai Cannes Lions come il 4° network più creativo nel 2021

Agenzia del Golden Drum Festival dell’anno 2021

Vincitore di 36 Clio Awards 2021

2. OMD in tutto il mondo

OMD Worldwide è la più grande rete di media agency al mondo ed è una sussidiaria di Omnicom Group. L’agenzia si descrive come “un’azienda ossessionata dalle persone e incentrata sui risultati che applica prove e intuizioni basate sui dati, combinando empatia e inclusione, per guidare le prestazioni e la crescita”.

Le funzionalità includono strategia di comunicazione, pianificazione e acquisto dei media, pianificazione del marketing ed esecuzione digitale.

I fatti in breve

Fondata nel 1996

Sede a New York

13.000 membri del team

$ 4 miliardi di entrate annuali

Riconoscimenti recenti

L’agenzia multimediale più premiata a Cannes, con 38 vittorie per le agenzie, tra cui 1 Grand Prix, 5 Gold, 10 Silver e 22 Bronze awards

Adweek Agenzia pubblicitaria globale dell’anno 2021 e 2020

Media Leaders Awards Pubblicità/tecnologia multimediale dell’anno

3. VMLY&R

VMLY&R è una società di marketing e comunicazione che è una filiale della holding multinazionale di pubblicità e pubbliche relazioni, WPP.

Le capacità includono pubblicità, media digitali e social, promozione delle vendite, marketing diretto e strategia del marchio.

I fatti in breve

Fondata nel 1926

Sede centrale a Kansas City, MO

13.000 membri del team

$ 4 miliardi di entrate annuali

Riconoscimenti recenti

Vincitore d’oro dei Pharma Choice Awards 2022 nella categoria video

VMLY&R Mexico nominata Agenzia dell’anno al Circulo de Oro

Punteggio 100 nell’indice di uguaglianza aziendale 2022 della Human Rights Campaign Foundation

4. Condivisione mentale

Mindshare è un’azienda globale di servizi di media e marketing che aiuta le aziende a ottenere chiari vantaggi di marketing competitivo.

Le funzionalità includono il performance marketing; acquisto di supporti; pianificazione della comunicazione; consulenza e-commerce; operazioni pubblicitarie, martech e consulenza adtech; integrità dei dati, sistemi di reporting e altro ancora.

I fatti in breve

Fondata nel 1997

Sede a Londra

10.000 membri del team

$ 3 miliardi di entrate annuali

Riconoscimenti recenti

WARC Media #1 Media Agency Network 2021 e 2020

Agenzia dell’anno 2021 di MediaPost

Ha vinto 17 trofei al Festival of Media Global Awards 2021

5. BBDO in tutto il mondo

BBDO Worldwide è una rete globale a servizio completo con oltre 200 sedi in tutto il mondo. È nata come una piccola agenzia chiamata Batten Company, ma si è fusa con Barton, Durstine e Osborn per diventare BBDO nel 1928.

Le capacità includono la gestione del marchio, il marketing interattivo, il marketing diretto, la strategia della campagna e i servizi di progettazione.

I fatti in breve

Fondata nel 1891

Sede a New York

15.000 membri del team

$ 3 miliardi di entrate annuali

Riconoscimenti recenti

Nominata Agenzia dell’anno ai Cannes Lions 2021

Le aziende più innovative al mondo di Fast Company 2018-2021

BBDO Dubai è la quinta agenzia più premiata nelle classifiche WARC Creative 100

6. Ogilvio

Ogilvy è un’agenzia globale di pubblicità, marketing e pubbliche relazioni con 131 uffici in 93 paesi.

Le funzionalità includono pubblicità, strategia del marchio, pubbliche relazioni, influencer marketing, trasformazione digitale e coinvolgimento dei clienti.

I fatti in breve

Fondata nel 1948

Sede a New York

10.000 membri del team

$ 3 miliardi di entrate annuali

Riconoscimenti recenti

Nominato tra i migliori posti di lavoro per l’uguaglianza LGBTQ per otto anni consecutivi

WARC Creative 100 agenzie più creative del mondo 2021

2021 Rete LIA Rete globale dell’anno

7. TBWA

TBWA è un’agenzia pubblicitaria indipendente di proprietà privata che crea campagne pubblicitarie per marchi globali. L’agenzia è una filiale di Omnicom Group.

Le funzionalità includono pubblicità, strategia del marchio, social media marketing, media e pr, content marketing, strategia creativa e altro ancora.

I fatti in breve

Fondata nel 1970

Sede a New York

11.300 membri del team

$ 3 miliardi di entrate annuali

Riconoscimenti recenti

L’agenzia pubblicitaria più innovativa di Fast Company 2022

Le aziende più innovative al mondo di Fast Company nel 2021, 2020 e 2019

Agenzia globale dell’anno 2021 e 2018 di Adweek

8. DDB in tutto il mondo

DDB Worldwide è una rete di comunicazioni di marketing di proprietà di Omnicom Group, Inc. L’agenzia è orgogliosa di concepire e fornire l’inaspettato.

Le capacità includono pianificazione strategica, ricerca e analisi, gestione di account e progetti, strategia creativa, design e produzione multimediale.

I fatti in breve

Fondata nel 1949

Sede a New York

11.000 membri del team

$ 3 miliardi di entrate annuali

Riconoscimenti recenti

D&AD 2021 Rete dell’anno

ADC Annual Awards 2021 Rete dell’anno

Vincitore di cinque Gold ANDY Awards 2021

9. Gruppo mondiale McCann

McCann Worldgroup è una delle principali società di servizi di marketing a livello globale con una rete integrata di agenzie pubblicitarie in oltre 120 paesi.

Le funzionalità includono pubblicità, pianificazione e acquisto dei media, marketing al dettaglio e commerciale, PR, influencer marketing, marketing integrato, consulenza tecnologica e altro ancora.

‍ Fatti in breve

Fondata nel 1930

Sede a New York

10.000 membri del team

$ 2 miliardi di entrate annuali

Riconoscimenti recenti

ACHAP Festival 2021 Agenzia dell’anno

Rete di agenzie di premi Epica 2021 dell’anno

La rete n. 1 dell’anno 2021 di The One Show

10. Epsilone

Epsilon è un fornitore globale di servizi di marketing che si autodefinisce “leader nel marketing basato sui risultati”. La sua società madre è Publicis Groupe.

Le funzionalità includono data intelligence, informazioni sui clienti, pubblicità digitale, pianificazione e acquisto di media, trasformazione aziendale digitale e consulenza strategica.

I fatti in breve

Fondata nel 1969

Sede centrale a Irvine, Texas

8.000 membri del team

$ 2 miliardi di entrate annuali

Riconoscimenti recenti

Media Post 2021 Best in Show

Agenzia con il punteggio più alto in “The Forrester Wave™ Customer Database and Engagement Agencies, Q1 2021

2021 AdExchanger premia la migliore tecnologia lato domanda

11.Starcom

Starcom è un’agenzia di comunicazioni multimediali di fama mondiale che sfrutta il potere dei media, della tecnologia e dei dati. Fa parte di Publicis Media all’interno di Publicis Groupe.

Le funzionalità includono pianificazione e acquisto dei media, marketing sui motori di ricerca, marketing sui social media, marketing mobile, architettura martech, governance dei dati, analisi aziendale, influencer marketing, e-commerce e shopper marketing e altro ancora.

I fatti in breve

Fondata nel 2000

La sede è Chicago

7.000 membri del team

$ 2 miliardi di entrate annuali

Riconoscimenti recenti

AlconU Marketing Awards 2021 Agenzia dell’anno

Ha vinto tre premi agli Internationalist Awards 2021 per soluzioni innovative di marketing digitale

WARC Media 100 Agenzia numero 1 al mondo nel 2020

25 aziende di marketing emergenti da tenere d’occhio nel 2022

Il più grande non è sempre il migliore. Con oltre 13.000 agenzie sul mercato, sicuramente alcune delle migliori agenzie di marketing devono ancora raggiungere i 100 milioni di dollari di fatturato.

Quindi ci siamo rivolti a Clutch , la principale piattaforma di valutazione e recensioni per i fornitori di servizi di marketing, per identificare alcune delle migliori agenzie di marketing negli Stati Uniti, in base alle recensioni dei clienti. Di seguito sono riportate 25 agenzie di marketing che generano tra $ 5 milioni e $ 50 milioni di entrate annuali.

Queste agenzie hanno tutte un punteggio Clutch minimo di 4,8 stelle. Potrebbero non essere le migliori agenzie di marketing, ma vale sicuramente la pena guardarle. Ci aspettiamo di vedere grandi cose da questo gruppo.

1. Metric Theory, 4,9 stelle su Clutch.io, $ 45 milioni di entrate

2. Potere del marketing digitale, 4,9 stelle su Clutch.io, 36 milioni di dollari di entrate

3. Fractl, 4,8 stelle su Clutch.io, $ 34 milioni di entrate

4. Sensis, 4,9 stelle su Clutch.io, $ 31 milioni di entrate

5. Ignite Visibility, 4,8 stelle su Clutch.io, $ 28 milioni di entrate

6. Seta digitale, 5,0 stelle su Clutch.io, 20 milioni di dollari di entrate

7. Moburst, 4,8 stelle su Clutch.io, $ 20 milioni di entrate

8. Pubblicità dirompente, 4,8 stelle su Clutch.io, $ 19 milioni di entrate

9. Firebelly Marketing, 4,9 stelle su Clutch.io, $ 16 milioni di entrate

10. REQ, 4,9 stelle su Clutch.io, $ 16 milioni di entrate

11. Crescita titanica, 5 stelle su Clutch.io, 15 milioni di dollari di entrate

12. JumpFly, 4,9 stelle su Clutch.io, $ 13 milioni di entrate

13. KlientBoost, 4,9 stelle su Clutch.io, $ 10 milioni di entrate

14. Marchio SEO, 4,9 stelle su Clutch.io, entrate di $ 10 milioni

15. Social SEO, 5 stelle su Clutch.io, $ 10 milioni di entrate

16. Thrive Agency, 4,9 stelle su Clutch.io, $ 10 milioni di entrate

17. 97° piano, 4,8 stelle su Clutch.io, 8 milioni di dollari di entrate

18. Evok, 5 stelle su Clutch.io, entrate per 7 milioni di dollari

19. Bastion Elevate, 5 stelle su Clutch.io, 6 milioni di dollari di entrate

20. Grafik Marketing Communications, 4,8 stelle su Clutch.io, $ 6 milioni di entrate

21. Gummi Cube, 5,0 stelle su Clutch.io, 6 milioni di dollari di entrate

22. Razor Rank, 5 stelle su Clutch.io, 6 milioni di dollari di entrate

23. Strategie Silverback, 4,8 stelle su Clutch.io, 6 milioni di dollari di entrate

24. AdVenture Media Group, 4,9 stelle su Clutch.io, 5 milioni di dollari di entrate

25. WEBMECHANIX, 4,8 stelle su Clutch.io, 5 milioni di dollari di entrate

In che modo le agenzie emergenti possono raggiungere i 100 milioni di dollari?

Le agenzie possono essere uno dei modelli di business più difficili da scalare. I leader affrontano diverse sfide nella loro ricerca per andare oltre i numeri di entrate a 7 cifre.

La maggior parte delle agenzie che si rivolgono a Mosaic hanno difficoltà in alcune aree chiave.

Mantenere il giusto equilibrio tra personale e clienti. Le agenzie di marketing lottano con un fatturato elevato, sia per i dipendenti che per i clienti. I leader delle agenzie devono ridimensionare il proprio talento per supportare un portafoglio di attività in crescita, ma a volte possono perdere più clienti contemporaneamente. D'altra parte, potrebbero avere un libro completo e quindi perdere diversi membri del team contemporaneamente. Dato che l'assunzione e l'acquisizione di clienti sono entrambi aspetti costosi della crescita di un'agenzia, i proprietari dell'agenzia possono spesso riferirsi al vecchio adagio di fare due passi avanti e due indietro.

Scalare i servizi al momento opportuno . Le agenzie si trovano spesso nella situazione di accettare servizi che non sono immediatamente disposte a soddisfare. Questo è in genere guidato dalle esigenze dei clienti e dal fatto che è difficile dire di no a nuovi affari. Tuttavia, specializzarsi in un numero limitato di tattiche di marketing limita certamente le possibilità di crescita. Le agenzie hanno bisogno di un approccio strategico per scalare i servizi che sia in linea sia con la domanda dei clienti che con la capacità interna.

Massimizzare i margini di profitto . HubSpot riporta che i margini di profitto medi dell'agenzia vanno dall'11 al 20% rispetto ai margini di profitto medi del 36% in tutti i settori. Numerosi fattori sono in gioco qui. Il prezzo entra sicuramente in gioco. È anche guidato da una definizione dell'ambito del progetto impropria, dall'incapacità di gestire lo scorrimento dell'ambito, dalla mancanza di monitoraggio del tempo, dall'incapacità di utilizzare appieno la capacità del team e altro ancora.

La tecnologia può essere determinante per risolvere queste sfide fondamentali. Questo articolo spiega i migliori strumenti che le agenzie digitali utilizzano per scalare le loro operazioni. In particolare, il software di gestione delle risorse offre alle agenzie una visibilità completa della forza lavoro in modo che possano programmare le risorse, ottimizzare la pianificazione dei progetti, prevedere il carico di lavoro, migliorare l’efficienza e aumentare i profitti.

