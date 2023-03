21ª Festa de São Longuinho termina neste final de semana em Guararema

Público pode participar de missa, procissão, quermesse e shows. Guararema recebe 21ª Festa de São Longuinho neste fim de semana

A 21ª Festa de São Longuinho termina neste domingo (12), em Guararema. O evento tem programação religiosa e cultural no sábado (11) e domingo.

A festa acontece na Paróquia Nossa Senhora da Escada na Freguesia da Escada. O local é estratégico, já que lá foi construída, pelos índios e jesuítas, a primeira capela da cidade. E a paróquia é especial, pois abriga a imagem da Nossa Senhora da Escada e também a única imagem de São Longuinho no Brasil.

Uma das atrações do final de semana é a tradicional quermesse com opções gastronômicas variadas que vão de pastel e pizza à lanches de costela, pernil e bolinho caipira. Além disso o público pode participar da missa com o padre Antônio Maria às 18h. Já uma ação entre amigos acontece às 20h, e show da dupla sertaneja William e Thiago é às 21h.

Festa de São Longuinho em Guararema atrai fiéis de várias cidades

Francisco Isaias/ divulgação

Já no domingo (12), a programação começa às 7h, com o Café da Dona Luiza e às 9h, tem procissão e missa presidida pelo bispo diocesano dom Pedro Luiz Stringhini e pelo padre João Batista Ramos Motta.

O público pode participar do almoço às 12h, e ação entre amigos com show de Fran Cardoso e Juninho às 13h. Apesar da programação terminar no final de semana, na quarta-feira (15), dia de São Longuinho, será celebrada uma missa em honra a ele, com o pároco padre João Batista Ramos Motta.

Mais informações sobre a Festa de São Longuinho pelo telefone 4693-3170.

21ª Festa de São Longuinho

Quando: sábado (11) e domingo (12)

Onde: Igreja de Nossa Senhora da Escada Morada

Endereço: Praça Salvador Lemes Cardoso, s/nº, na Freguesia da Escada, Guararema

Informações: 4693-3170

Assista a mais notícias

Vittorio Rienzo