21mila-nuove-colonnine-di-ricarica-entro-il-2025-grazie-ai-fondi-del-pnrr

Sono oltre 21mila le stazioni di ricarica per veicoli elettrici che il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica punta a rendere operative sul territorio italiano nei prossimi tre anni nell’ottica di riqualificare l’attuale rete di distribuzione carburanti e adeguarla alla futura mobilità sostenibile. Con due diversi decreti, il Ministero di Pichetto Fratin ha infatti indetto le gare per accedere ai 741 milioni di euro del Pnrr per installare entro fine 2025 almeno 7.500 infrastrutture di ricarica super-rapida sulle strade extraurbane, escluse le autostrade, e 13.755 infrastrutture di ricarica veloci nelle città.

La pianificazione è stata condotta avvalendosi del modello degli Ambiti territoriali ottimali (ATO), grazie al quale è stato individuato in ogni Regione e Provincia autonoma il numero delle infrastrutture di ricarica da realizzare nei tre anni. Si prevede la realizzazione di 2.500 postazioni di ricarica sulle superstrade e di 4.000 colonnine nelle aree urbane nel corso del primo anno. Alla fine del 2025 dovrà essere installato un numero totale di 21.255 nuovi punti di ricarica.

L’investimento del Pnrr è destinato a finanziare fino al 40% dei costi di realizzazione delle stazioni, che dovranno essere distribuite secondo una base uniforme, dunque con un livello minimo di infrastrutture di ricarica per area privilegiando l’utilizzo di stazioni di servizio e aree di sosta esistenti.

Il MASE fa inoltre sapere che sulle superstrade sono previste infrastrutture super veloci (da 175kW), mentre il decreto riguardante le colonnine nei centri urbani (da almeno 90kW), tiene conto dell’attuale parco circolante, della disponibilità di rimesse, parcheggi, box auto privati, della qualità dell’aria, dell’attuale penetrazione di auto elettriche, della vocazione turistica dei comuni.

“C’era grande attesa per questi provvedimenti che potranno consentire all’Italia di imprimere una marcia accelerata agli obiettivi di decarbonizzazione dei trasporti, dal cui raggiungimento dipende anche la qualità dell’aria e della vita nei nostri territori”, ha spiegato il Ministro Gilberto Pichetto Fratin.

L’articolo 21mila nuove colonnine di ricarica entro il 2025 grazie ai fondi del Pnrr proviene da The Map Report.

pappa2200