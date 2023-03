2º Encontro de Ferromodelismo em Guararema traz exposição de miniaturas

Evento gratuito acontece neste sábado (4), na Estação Ferroviária da cidade. A exposição de maquetes e trens em miniaturas conta a história da ferrovia no Brasil. Evento terá maquetes, dioramas e sorteios de brindes

Guararema recebe o 2º Encontro de Ferromodelismo neste sábado (4), das 9h às 17h, na Estação Ferroviária. O evento é gratuito e reunirá amantes deste hobby de várias cidades da região.

Além de maquetes, dioramas e sorteios de brindes, o evento terá um passeio de trem entre Guararema e o distrito de Luiz Carlos. Serão sorteadas duas viagens, uma pela manhã e outra à tarde, e os vencedores poderão realizar o passeio dentro da cabine C-30, com direito a um acompanhante.

O primeiro encontro aconteceu em outubro de 2021 e segundo os organizadores, reuniu cerca de 2 mil pessoas à estação ferroviária da cidade, durante todo o dia.

A Estação Ferroviária de Guararema fica na Rua Doutor Falcão, 4, Centro.

Sobre o ferromodelismo

O ferromodelismo é um dos hobbies mais antigos do mundo, tendo sua origem no período em que o transporte ferroviário foi adotado massivamente. As primeiras miniaturas de trens foram fabricadas por volta de 1830, por artesãos alemães.

De lá para cá, o transporte de passageiros pelas ferrovias diminuiu drasticamente, principalmente no Brasil. Mesmo assim, algumas pessoas mantêm a paixão pelo hobby.

“2º Encontro de Ferromodelismo do Alto Tietê”

Quando: sábado (4)

Horário: 9h às 17h

Local: Estação Ferroviária de Guararema

Endereço: Rua Doutor Falcão, 4 , Centro

