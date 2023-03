2º Festival Geek é atração de Poá no final de semana

Evento será na Praça de Eventos e tem o objetivo de ressaltar a cultura Nerd/Geek. Festiva Geek terá apresentação de K-pop, balada geek, bandas e outras atrações

Edem Junior

O 2º Poá Geek Festival acontece neste sábado (11) e domingo (12), a partir das 10h, na Praça de Eventos Lucília Gomes Felippe. Segundo os organizadores, o evento tem o objetivo de levar ao público atrações da cultura nerd/geek e contará com apresentação de K-pop, balada geek, bandas e outras atrações (confira abaixo).

O festival tem entrada gratuita e quem conferir o evento pode doar 1 quilo de alimento não perecível para o Fundo Social de Solidariedade do município. A ação é organizada pelo Circuito Tomodachi.

A Praça de Eventos Lucília Gomes Felippe fica localizada na Avenida Antônio Massa, 50, Centro.

Confira a programação completa

Sábado (11)

10h Abertura

12h Hipnose

13h AnimeKê

14h Leandro Loureiro Dublador

15h Desfile Cosplay

17h Genki Banda

19h Balada Geek com DJ K.O

22h Encerramento

Domingo (12)

10h Abertura

11h AnimeKê

12h KPOP

13h Will Kawamura

14h Vii Zedek Dubladora

15h Concurso Cosplay

17h Banda Saiken

19h Balada Geek com Dj K.O

22h Encerramento

