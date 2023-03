2º Pedala São Carlos vai sortear 10 bikes e doar renda de inscrições para lar de idosos

Passeio ciclístico está marcado para domingo (26). Inscrição custa R$ 25 e pode ser feita pela internet. 2º Pedala São Carlos está marcado para domingo (26) em São Carlos

Pedala São Carlos

O 2º Pedala São Carlos está com inscrições abertas para o passeio ciclístico no próximo domingo (26) em São Carlos (SP).

A inscrição custa R$ 25 e pode ser feita pela internet. O valor arrecadado será revertido para o Cantinho Fraterno Dona Maria Jacinta, que atualmente atende 35 idosos.

O ingresso dá direito ao café da manhã no dia do evento, marcado para começar às 6h no Kartódromo. Ao final do passeio, os participantes concorrerão ao sorteio de dez bikes, entre outros prêmios.

Trajetos

Fabio Rodrigues/g1

A largada está prevista para as 8h e são três opções de trilhas:

kids + caminhada: 7 km no entrono do Kartódromo;

pedal light: 25 km passando pela região da Usina da Serra;

pedal hard: 40 km passando pela região da Fazenda Santa Maria do Monjolinho.

As trilhas contarão com pontos de hidratação (água, refrigerantes e frutas), carro de apoio para auxiliar ciclistas, além de fotógrafos profissionais para registrar o passeio.

É obrigatório o uso de equipamentos de segurança, como capacete e luvas. Menores de idade devem estar acompanhados dos pais ou responsáveis.

Segundo o responsável pela ONG Pedala São Carlos e organizador do evento Everson José Padilha, conhecido no ciclismo como Coxinha, a expectativa é reunir 1,5 mil pessoas no passeio.

A primeira edição do evento, em 2019, contou com aproximadamente 1,2 mil ciclistas de 30 cidades da região. Em 2020 e 2021, o Pedala São Carlos não ocorreu devido à pandemia da Covid-19.

No ano passado, a ONG Pedala São Carlos realizou o 1º Pedala Nefro com o objetivo de arrecadar verba para melhorar o serviço de nefrologia da Santa Casa. O evento reuniu 700 ciclistas e quase três meses depois o hospital recebeu os aparelhos de TVs e equipamentos para montar uma ‘sala de cinema’ para os pacientes que fazem hemodiálise.

