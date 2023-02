2º período do defeso do caranguejo-uçá inicia nesta terça-feira em Sergipe

Durante o período fica proibida a captura, transporte e comercialização da espécie. Caranguejo-uçá

Arquivo/ICMBio/Arquivo

Começa nesta terça-feira (21), e vai até o dia 26 de fevereiro, a segunda fase do defeso do caranguejo-uçá, em Sergipe, de acordo com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). Durante o período fica proibida a captura, transporte e comercialização da espécie.

Uma equipe do Ibama fiscalizou estabelecimentos que comercializam o animal, em toda a extensão de praia em Aracaju, a partir do Mosqueiro, nesta segunda-feira (20).

A multa para o descumprimento é a perda do produto capturado, apreensão de materiais e multa de R$700 a R$100 mil, com acréscimo de R$20 por quilo do produto apreendido, além da aplicação das penalidades previstas na Lei de Crimes Ambientais.

2º período do defeso do caranguejo-uçá inicia em Sergipe

Defeso

O defeso acontece todo ano na fase de reprodução da espécie, conhecido como andada. O terceiro período do defeso vai de 22 a 27 de março. O intervalo entre os períodos é de 24 dias.

Além de Sergipe, a medida é válida para os estados do Amapá, Pará, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Bahia.

valipomponi