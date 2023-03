2º São Carlos Racing reúne amantes do campeonato de arrancadas; VEJA FOTOS

Evento foi aberto ao público e contou com praça de alimentação. Os organizadores também arrecadaram alimentos não perecíveis para destinas as entidades assistenciais da cidade. 2º São Carlos Racing reúne amantes dos campeonatos de arrancadas

Lourival Izaque/Arquivo Pessoal

São Carlos (SP) sediou neste fim de semana a 2ª edição do ‘São Carlos Racing’, evento esportivo de arrancadas com carros modificados. Cerca de 60 veículos participaram das competições.

Campeonato de Racing em São Carlos reúne 60 participantes

O evento foi aberto a população e contou com praça de alimentação e food trucks. Os organizadores também arrecadaram alimentos não perecíveis para destinas as entidades assistenciais da cidade.

Centenas de pessoas apaixonadas por velocidade e automobilismo se reuniram no Distrito Industrial. VEJA AS FOTOS.

2º São Carlos Racing reúne amantes dos campeonatos de arrancadas

