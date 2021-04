3-oggetti-che-hai-sempre-pulito-in-modo-sbagliato

Ci sono tre oggetti che hai sempre pulito in modo sbagliato e si trovano proprio nella tua cucina, ecco quali

Ecco gli oggetti da cucina che hai sempre pulito male

Le faccende domestiche, diciamocelo, sono davvero noiose. Se a questo, poi si aggiunge la pulizia di oggetti in modo sbagliato, diventa davvero un tormento.

Pulire gli oggetti di casa in modo errato, ti fa sprecare tempo e fatica, senza avere i risultati sperati, o peggio ancora, questi oggetti si presentano apparentemente puliti, ma in realtà presentano numerosi batteri e germi, che potrebbero compromettere la nostra salute.

Spesso, ci sono oggetti che usiamo spesso, o tutti i giorni, e quindi li puliamo con più frequenza. Pulendoli in modo sbagliato, li mettiamo via o li buttiamo, senza sapere che ci sono rimedi casalinghi e low cost, che li permettono di pulire in modo giusto.

Oggetti che hai sempre pulito in modo sbagliato: i trucchetti infallibili

Spesso per pulire gli oggetti che usiamo quotidianamente, compriamo prodotti commerciali che, sono efficaci fino ad un certo punto e, possono causare danni all’ambiente, non essendo sostenibili, ma anche alla nostra salute. Ci sono invece metodi infallibili per pulire questi oggetti, vediamo quali sono gli oggetti e i metodi per pulirli

Tagliere da cucina

Il tagliere da cucina è uno di quegli utensili che usiamo più spesso per tagliare frutta e salumi. Al termine del suo utilizzo, tendiamo a pulirlo con il detersivo dei piatti, facendo un grosso errore.

Il legno ha materiale poroso, ed è per questo che può attirare una miriade di batteri, ma anche residui di cibo. Per questo motivo, non bisogna lavarlo con detersivi chimici, perché i cibi che andremo a tagliare verranno contaminati dal detersivo rimasto bloccato.

Come pulirlo? Prendere metà limone e strofinarlo sul tagliere e poi sciacquarlo solo con acqua.

Microonde

Il microonde è davvero fastidioso da pulire perché gli interni vengono unti dai cibi che riscaldiamo. Ecco come pulirlo: Bisogna mettere nel microonde un contenitore con acqua e 1/4 di aceto bianco. Poi accendiamo il microonde alla massima temperatura per 4 minuti.

Spazzolino da denti

Lo spazzolino da denti è un cumulo di batteri perché ha a che fare con i nostri denti quotidianamente. Lui pensa alla nostra igiene orale, ma chi pensa alla sua pulizia?

Di certo non serve solo sciacquarlo sotto l’acqua per pulirlo. Ecco come fare per igienizzarlo: Immergiamo il nostro spazzolino in un bicchiere di aceto bianco per 2-3 ore, e successivamente sciacquarlo.