30 anos da Anitta: ‘Painitto’ relembra infância da cantora na Região dos Lagos, onde subiu ao palco pela primeira vez

Artista faz aniversário nesta quinta-feira (30). O g1 conversou com o pai da artista, Mauro Machado, que mora em São Pedro da Aldeia há 29 anos. Foto de Antes e depois de Mauro com a filha Anitta. Pai vive em São Pedro da Aldeia há 29 anos

Mauro Machado/Arquivo pessoal

Larissa de Macedo Machado, conhecida como Anitta, completa 30 anos nesta quinta-feira (30). A poderosa que conquistou o Brasil e o mundo possui uma grande relação com a Região dos Lagos do Rio.

Ela passou vários momentos da infância em São Pedro da Aldeia, cidade onde seu pai, Mauro Machado, conhecido como ‘Painitto’, mora há 29 anos. Também foi na cidade que Anitta subiu em um palco pela primeira vez, como contou Mauro ao g1. Não há registro do momento, pois não foi algo programado. Ela recebeu o convite e subiu ao palco num baile na cidade.

“Eu frequentava aqui um baile chamado “Baile das varizes”, que por um acaso foi onde Anitta subiu ao palco pela primeira vez, em São Pedro da Aldeia, aos 16 anos”, lembra Mauro.

Mauro ao lado de Larissa e Rennan na loja de baterias em São Pedro da Aldeia

Mauro Machado/Arquivo pessoal

Mauro vive na cidade desde 1994, ele era vendedor externo em uma empresa e logo em seguida abriu uma loja de bateria em São Pedro. Ele é apaixonado pela cidade e lembra de quando Larissa e o irmão, Renan Machado, o visitavam na loja. Veja foto acima.

“Eles ficavam sempre comigo na casa de baterias, eu precisava trabalhar e eles estavam de férias. Quando eles voltavam da praia com a mãe, ficavam comigo na loja e era muito divertido, eles gostavam também porque tinha internet na loja. Sempre foi muito especial”, lembra Painitto.

Larissa quando criança em uma praia de Arraial do Cabo

Mauro Machado/Arquivo pessoal

Ao g1, Mauro compartilhou algumas lembranças da filha quando criança na região. Ele lembra de um show pela Furacão 2000 em São Pedro da Aldeia, dela curtindo o carnaval quando criança vestida de odalisca no Bloco dos Bonecos Gigantes na cidade. “Em geral, carnaval e verão em São Pedro”, lembra.

Mauro conta ainda que eles sempre estavam em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos. Eles frequentavam muito a Praia do Pontal.

Anitta quando criança ao lado do pai na Praia do Pontal, em Arraial

Mauro Machado/Arquivo pessoal

Sucesso

Em 24 de março de 2022, Anitta se tornou a primeira artista solo latina a alcançar o Top1 na Spotify. Na época, a Prefeitura de Arraial do Cabo parabenizou a artista compartilhando uma foto dela na cidade. A cantora respondeu a mensagem, dizendo: “Só uma festinha na Praia Grande agora”. Veja foto abaixo.

Anitta comentou publicação da Prefeitura de Arraial do Cabo, em 2022

Reprodução redes sociais

Em 2011, Anitta respondeu um amigo pelo Twitter que estava em São Pedro da Aldeia e em Arraial do Cabo.

Visita ‘no sapatinho’

Apesar da fama e da agenda lotada, Mauro conta que Anitta sempre voltou para visitá-lo em São Pedro da Aldeia, só que escondido para não chamar muita atenção.

“Quando ela vem e está chegando, ela me liga e entra com o carro, se o carro fica em frente casa, as pessoas logo percebem e começam a chamar Anitta”, brinca.

Pelas ruas de São Pedro da Aldeia, Painnito conta que as pessoas o reconhecem e pedem para ele conseguir vídeo para gravar mensagem de aniversário, e pedem foto.

“Algo que eu não esqueço foi quando um rapaz de quase dois metros de altura pulou o muro da minha casa e, quando eu cheguei, fui ligar para polícia, mas tratava-se de um fã que queria entregar para Anitta uma música para ela gravar”, lembra.

Clipe na Região dos Lagos

Anitta gravou clipe da música ‘Tu y Yo’ em Armação dos Búzios, no RJ

Clipe ‘Tu Y Yo’ /Reprodução YouTube

Falando em música, em 2019 Anitta lançou o álbum visual “Kisses”, com dez músicas novas e, de quebra, dez clipes, sendo um deles gravado em Armação dos Búzios. A Praia da Tartaruga foi cenário considerado perfeito para o clipe da música “Tu y Yo”. E a escolha partiu da própria Anitta e do diretor do clipe, Bruno Ilogti.

Orgulho do pai

No dia em que a filha comemora 30 anos, Mauro disse ao g1 que, para ele, a Anitta é famosa, mas quem o encanta é sua filha Larissa.

“Me encanta com sua inteligência, e pelo talento que ela tem, me encanta porque ela nunca deixou de ser uma pessoa simples, que reconhece suas raízes, amigos antigos que cresceram com ela, ela não deixou de ser Larissa”, afirma.

Mauro Machado, o ‘Painitto’, revela que Anitta sempre visita a família em São Pedro da Aldeia, mas escondido para não chamar a atenção

Mauro Machado/Arquivo pessoal

Em 2018, Anitta passou o seu aniversário fazendo um show em Cabo Frio, também na Região dos Lagos, e os fãs presentes cantaram “feliz aniversário”.

Vito Califano